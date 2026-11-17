Los detalles Además, el Consejo de Ministros ha aprobado la nueva deducción en el IRPF para que los perceptores del SMI continúen sin tributar ante la nueva subida.

El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes al decreto ley para hacer efectiva la subida salarial del 4,5 % para más de tres millones de empleados públicos correspondiente a 2027. El incremento sale del pacto cerrado con los sindicatos de la función pública en noviembre de 2025.

El Ejecutivo garantizó a CSIF, CCOO y UGT que el sueldo de los empleados públicos subiría un 4,5% a partir del 1 de enero de 2027, tal y como pactaron en el acuerdo marco, en el que se contemplaba un alza global del salario de los más de tres millones de empleados públicos del 11% para el periodo 2025-2028.

Este 11% de aumento salarial pactado hasta 2028 se distribuía en un alza del 2,5% para 2025; del 1,5% para 2026, con un variable adicional del 0,5% vinculado a la evolución del IPC; del 4,5% para 2027 y del 2% para 2028.

Además, en el mismo Consejo de Ministros, el Gobierno ha aprobado una subida del 5,3% en el salario mínimo interprofesional (SMI), lo que dejará este indicador, libre de IRPF, en los 1.286 euros por 14 pagas, frente a los 1.221 euros en los que se encuentra en la actualidad.

Esta subida del SMI supone 910 euros más de ingresos anuales y 65 euros más al mes para sus perceptores, pero se encuentra por debajo de lo que reclamaban CCOO y UGT (+7%) y por encima de lo recomendado por el comité de expertos que asesora al Gobierno sobre el SMI (+4,9%).

Con la aprobación en el Consejo de Ministros, el Gobierno cumple con el objetivo de dar luz verde a la subida del SMI antes de las elecciones del 29 de noviembre.

Junto a este incremento del SMI, el Consejo de Ministros ha aprobado la nueva deducción en el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) para que los perceptores del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) continúen sin tributar ante la nueva subida planeada para el año 2027.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, resaltó que las revalorizaciones del SMI en los últimos años han contribuido a reducir la desigualdad, recortar la brecha salarial de género y ha propiciado un "cambio social y económico".

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