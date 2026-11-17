Su padre y entrenador le dijo que se tomara una medicina en medio del segundo set cuando Rafa no se encontraba bien.

Se vino abajo en el segundo set

Rafa Jódar volvió a perder en su segundo partido de las ATP Finals. Esta vez ante Arthur Fils en una tarde en la que sufrió muchísimo físicamente.

A Jódar se le vio sin energía especialmente a partir del segundo set.

Mantuvo una conversación con su padre que confirmó esos problemas físicos. "Tómate un paracetamol", le pidió su padre y entrenador.

Pero no le ayudó. Fils le acabó remontando y Rafa se queda con cero victorias y dos derrotar en esta Copa de Maestros.

El joven tenista madrileño, que está debutando en unas Finals en su primer año en el circuito, lo tendrá muy difícil para estar en semifinales.

Jugará su último partido contra el estadounidense Ben Shelton: necesitará una victoria y otros resultados para seguir vivo.

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