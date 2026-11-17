El contexto El presidente del Gobierno cree que la iniciativa aprobada por Alemania, Austria, Dinamarca, Grecia y Países Bajos no tiene "futuro ni humanidad". "Me siento como una persona con principios de un país grande que respeta los derechos humanos", asegura.

La campaña electoral se ha trasladado a Canarias y Ruanda, donde se debate la polémica medida de enviar migrantes irregulares a África para proteger las fronteras europeas. La mayoría de los partidos rechazan esta propuesta, excepto Santiago Abascal, líder de la ultraderecha, quien la apoya. El PP no ha definido su postura, aunque su programa incluye una propuesta similar. Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, rechaza la deportación a Ruanda, calificándola de inhumana. Xavier García Albiol, del PP, apoya los centros de migrantes, mientras que Fernando Clavijo y Ada Colau critican la medida por considerarla ineficaz e inhumana.

Canarias y Ruanda son los nuevos escenarios en los que se juega parte de la campaña electoral. A partir del año que viene vamos a ver cómo varios países europeos envían a migrantes irregulares a África con el argumento de que así se defienden mejor nuestras fronteras, una polémica que ha entrado de lleno en la campaña.

La mayoría de partidos rechaza esta medida, excepto Santiago Abascal, que reconoce que le gusta y que es algo que propone la ultraderecha. Aunque en el PP han esquivado decir qué opinan, en su programa llevan una medida muy parecida.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, rechaza la deportación a Ruanda de migrantes que viven en Europa. "A eso no le veo futuro ni humanidad", aseguró en una entrevista en Telecinco. Al ser preguntado si España rema a contracorriente, Sánchez defiende con orgullo su posición contraria a los socios europeos.

Por su parte, Xavier García Albiol, cabeza de lista del PP por Barcelona, ve "fantástica" la idea de estos centros de migrantes y ve "una auténtica barbaridad que España se haya convertido en una ONG donde se acepta a todo el mundo". "¿Por qué España es el único país que está en contra?", se pregunta el alcalde de Badalona.

El presdiente de Canarias, Fernando Clavijo, considera esta medida "un auténtico disparate" porque cree que "no va a conseguir nada", sino más bien "más muertes y más trata de personas".

Por inhumano e ineficaz, Ada Colau pide al Gobierno que recurra la medida al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. "Es una violación de derechos humanos flagrante, inaceptable. Eso ya lo intentó Italia y fracasó", asegura la líder de Frente Amplio.

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