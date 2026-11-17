Aspecto de la Estación de Sants cuando el servicio de trenes de Rodalies no funciona en Cataluña

El contexto La Generalitat ha establecido unos servicios mínimos del 66% del servicio habitual en horas punta y del 33% el resto de la jornada de huelga, prevista entre las 00:01 y las 23:50 horas del 17 de noviembre.

Rodalies de Cataluña ha informado que los maquinistas no están cumpliendo con los servicios mínimos durante la huelga del 17 de noviembre, lo que ha reducido la circulación al 50% de los trenes. La empresa había establecido servicios mínimos del 66% en horas punta y del 33% el resto del día. Ante esta situación, Rodalies recomienda planificar los desplazamientos y consultar el estado del tráfico. Òscar Playà, director de Rodalies, ha pedido a los maquinistas que garanticen el derecho a la movilidad y ha recordado la importancia del servicio para la vida cotidiana en Cataluña, reiterando su disposición al diálogo.

Rodalies de Cataluña ha informado este martes por la mañana de que los maquinistas no están cumpliendo con los servicios mínimos establecidos para garantizar el funcionamiento de la red durante la huelga convocada para este 17 de noviembre, por lo que, en estos momentos, tan solo circulan el 50 % de los trenes.

La empresa ferroviaria detalló en un comunicado publicado este lunes que los servicios mínimos serían del 66% del servicio habitual en horas punta y del 33% durante el resto de la jornada.

Ante este escenario, Rodalies recomienda a los pasajeros que consulten el estado del tráfico antes de iniciar sus viajes, así como que planifiquen sus desplazamiento con antelación.

"Abiertos al diálogo"

El director de Rodalies de Catalunya, Òscar Playà, pedía este lunes en una carta a los maquinistas que garanticen el derecho a la movilidad de la ciudadanía durante la huelga prevista para este martes. "Desde la Dirección respetamos el derecho de huelga, pero también apelamos a todas las personas trabajadoras a que contribuyan a garantizar el derecho a la movilidad de la ciudadanía", ha señalado Playà.

El directivo ha avisado de que todo el personal al que se le hayan asignado servicios mínimos deberá incorporarse puntualmente al puesto de trabajo, cumplir la jornada establecida y desarrollar las funciones que le correspondan. La Generalitat ha establecido unos servicios mínimos del 66% del servicio habitual en horas punta y del 33% el resto de la jornada de huelga, prevista entre las 00:01 y las 23:50 horas del 17 de noviembre y que afecta al personal de conducción del Grupo Renfe en toda España.

"Como sabéis, Rodalies es un servicio público esencial para Cataluña y para la vida cotidiana de miles de familias. De su funcionamiento depende que las personas puedan llegar al trabajo, asistir a clase, acudir a una cita médica o cuidar de sus familiares", ha recordado.

Además, Playà ha defendido que la compañía sigue dispuesta al diálogo, pero ha dicho que esta disposición debe ir acompañada del cumplimiento de las responsabilidades de cada uno. "Contamos con su profesionalidad y colaboración para cumplir los servicios mínimos establecidos y contribuir, así, a garantizar el derecho a la movilidad de la ciudadanía de Cataluña", concluye Playà.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido