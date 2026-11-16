En un mensaje donde anima a la genta acudir a votar, el cantautor declara que "los tiranos se perpetúan o se crean gracias a la complicidad de la buena gente que mantiene silencio".

Joan Manuel Serrat ha expresado claramente su intención de voto, motivado por el legado de quienes lucharon por este derecho y por el futuro de sus hijos. En El Intermedio, el cantautor subraya la importancia de votar para evitar que los tiranos se afiancen gracias al silencio de la gente buena. Al decidir su voto, Serrat se fijará en propuestas, candidatos y personalidades, aunque confiesa que ya tiene claro su sentido, guiado por el bien común. Serrat votará por un futuro de mayor libertad y justicia, y anima a todos a participar en las elecciones para que nadie decida por ellos.

¿A quién votará el cantautor Joan Manuel Serrat? El artista lo tiene claro. "Voy a votar por mis hijos y también por mis padres. Por las mujeres y los hombres que a lo largo de la historia han peleado, han luchado, por conseguir el derecho a voto que nos permite elegir libremente a nuestros representantes", alega en El Intermedio.

En una referencia al pasado, el artista anima a la gente votar, asegurando que "los tiranos se perpetúan o se crean gracias a la complicidad de la buena gente que mantiene silencio".

"Lo hare fiándome bien", añade, sobre cómo decidirá su papeleta. Y enumera que observará propuestas, candidatos, personalidades, entre otras cuestiones. Aunque se sincera: "No les voy a engañar, hace mucho tiempo que tengo decidido el sentido de mi voto (...) Es un sentido que tiene que ver con el bien común".

"Votaré a favor de un tiempo mejor, de un tiempo donde la libertad sea más amplia y más para todos. Donde la justicia sea más justa", prosigue. Y anima así a que, como él, la gente vaya a las urnas. "Yo les animo a que voten, a que salgan a votar, y que no dejen que nadie decida por ninguno de ustedes".

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