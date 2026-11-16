Cinco países europeos acuerdan crear en Ruanda un "centro de retorno" para los solicitantes de asilo rechazados

La primera ministra danesa Mette Frederiksen, el canciller austriaco Christian Stocker y el ministro de Interior de Ruanda, Vincent Biruta.

Los detalles Los países firmantes son Alemania, Austria, Dinamarca, Grecia y Países Bajos. Afirman que se usará este centro para migrantes sin derecho de resiencia que no puedan ser devueltos a sus países de origen.

Los Gobiernos de Alemania, Austria, Dinamarca, Grecia y Países Bajos han acordado con Ruanda la creación de un "centro de retorno" para solicitantes de asilo rechazados en la Unión Europea, según anunció el canciller austríaco, Christian Stocker. Este proyecto, que se inaugurará en 2027, representa un cambio histórico en la política migratoria de la UE. Stocker afirmó que el objetivo es desmantelar el negocio de los traficantes y evitar muertes en rutas peligrosas, además de aliviar la presión migratoria en Europa. Aquellos sin derecho de residencia en la UE serán enviados a terceros países como Ruanda.

Los Gobiernos de Alemania, Austria, Dinamarca, Grecia y Países Bajos han acordado con Ruanda la creación de un llamado "centro de retorno" para solicitantes de asilo rechazados en la Unión Europea (UE), según anunció este lunes en Viena el canciller federal austríaco, el conservador Christian Stocker.

Stocker habló de un "cambio de paradigma verdaderamente histórico en la política migratoria" de la UE, tras una reunión con los ministros del Interior de Ruanda y de los cinco países europeos.

"Austria, Dinamarca, Países Bajos, Alemania y Grecia quieren inaugurar juntos en 2027 el primer centro de retorno en Ruanda", dijo el jefe de Gobierno austríaco ante la prensa.

Stocker aseguró que con ello los cinco países quieren "privar a los traficantes de su inhumano modelo de negocio y evitar así las muertes en el Mediterráneo y en otras rutas peligrosas".

Además, quieren "aliviar" las capacidades de los países europeos, que se han visto sometidas a una enorme presión por los movimientos migratorios de los últimos años.

"Porque si las personas sin derecho de residencia en la Unión Europea no pueden ser expulsadas del país, todo nuestro sistema de asilo se convierte en un absurdo. Y, por lo tanto, no lo vamos a permitir", dijo Stocker.

"Si el retorno al país de origen no es posible, las personas sin derecho de residencia serán devueltas en el futuro a un tercer país, como por ejemplo Ruanda. Porque debemos ser los dueños de nuestra propia casa. Y esto es válido tanto a nivel nacional como en Europa", subrayó el canciller austríaco.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido