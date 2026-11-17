Los detalles Las autoridades consideran que los planes responden por ahora a un intento de Teherán de ampliar sus opciones de represalia y no constituyen indicios de un ataque inminente.

Los servicios de inteligencia de Estados Unidos han detectado posibles planes de Irán para atacar a altos funcionarios del Gobierno de Donald Trump, utilizando una bomba sucia o armas químicas en Washington, según CNN. La información proviene de fuentes de inteligencia y funcionarios estadounidenses, aunque no se considera un ataque inminente. La Casa Blanca, a través de su portavoz Lauren Bis, ha asegurado que no hay amenazas creíbles actualmente, mientras que un portavoz iraní ha rechazado las acusaciones. También se han detectado comunicaciones sobre materiales para bombas en EE.UU., pero su credibilidad es cuestionada. La alerta surge en el contexto del conflicto entre Estados Unidos e Irán y los esfuerzos diplomáticos para resolverlo.

Los servicios de inteligencia de Estados Unidos han detectado información que apunta a que Irán estaría elaborando planes para atacar a altos funcionarios del Gobierno de Donald Trump mediante la detonación de una bomba sucia o el uso de armas químicas en Washington, según una investigación por la cadena CNN.

La información, basada en fuentes de inteligencia y siete funcionarios estadounidenses, incluye posibles ubicaciones y objetivos, aunque las autoridades consideran que los planes responden por ahora a un intento de Teherán de ampliar sus opciones de represalia y no constituyen indicios de un ataque inminente.

La portavoz de la Casa Blanca, Lauren Bis, ha afirmado en un comunicado que el Gobierno está "vigilando todas y cada una de las posibles amenazas", pero ha asegurado que "en este momento no existen amenazas creíbles para el territorio nacional".

Por su parte, un portavoz de la misión iraní ante Naciones Unidas ha rechazado las acusaciones y ha asegurado que Teherán "considera totalmente ilegítimo el uso de armas químicas bajo cualquier circunstancia".

Según CNN, la inteligencia estadounidense también ha detectado comunicaciones en las que supuestamente se afirma que Irán habría almacenado materiales para fabricar bombas dentro de Estados Unidos, aunque los funcionarios están divididos sobre la credibilidad de esa información.

Las autoridades consideran que una bomba sucia, que combina explosivos convencionales con materiales radiactivos, podría provocar contaminación en amplias zonas, aunque sus principales víctimas probablemente serían consecuencia de la explosión.

La alerta se produce en medio de la guerra entre Estados Unidos e Irán, iniciada en febrero, y de los esfuerzos diplomáticos para poner fin al conflicto y desbloquear el estrecho de Ormuz.

Según las fuentes citadas por CNN, las amenazas también han impulsado reuniones de planificación de contingencia en Washington, mientras funcionarios estadounidenses siguen evaluando los riesgos de posibles ataques contra sus instalaciones y personal en Oriente Medio.

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