Entre líneas El PP y Vox se plagian mutuamente y Frente Amplio critica que el PSOE haya rechazado algunas de sus medidas durante la legislatura y ahora las presente en su programa electoral.

Con el inicio oficial de la campaña, las tensiones afloran dentro de los bloques políticos. En la izquierda, el PSOE y Frente Amplio compiten por los votos, con acusaciones de plagio en propuestas como el 'Tax de Rich' y la 'unión de amistad'. Frente Amplio critica que el PSOE asuma medidas que antes rechazó, como la prestación universal por crianza. Yolanda Díaz y Ada Colau subrayan que el PSOE reutiliza lemas de campañas pasadas. En la derecha, PP y Vox también muestran similitudes en sus propuestas, especialmente en temas migratorios y rurales, aunque Vox aún no critica abiertamente al PP.

Con la campaña oficialmente en marcha, llegan las peleas dentro de los bloques. En la izquierda, el PSOE y Frente Amplio compiten entre sí para aglutinar el mayor número de votos; y lo mismo ocurre entre el PP y Vox en la derecha. Tal es su competencia interna que algunas de sus propuestas se solapan, lo que ha provocado una disputa por defender a quién pertenece originalmente la medida.

La disputa más evidente se ha dado este lunes entre el PSOE y Frente Amplio, sobre todo después de conocer sus programas electorales. El partido de Pedro Sánchez ha copiado a su socio de Gobierno en varias iniciativas, algo que no ha sentado bien a la izquierda del PSOE.

Una de las más destacadas es el 'Tax de Rich' (impuestos a las grandes fortunas) de Frente Amplio, una propuesta a la que el PSOE se sumó el domingo. "A los grandes fondos de inversión les vamos a poner más impuestos", aseguró Sánchez en un mitin.

Por su parte, Ada Colau hizo campaña por lo mismo hace casi una semana: "Señora Cayetana (Álvarez de Toledo), a usted y a sus amigos pijos les vamos a freír a impuestos", clamó en un acto de partido.

Se negaron en el Gobierno

A los de Frente Amplio no les ofende la copia, sino que los socialistas se pongan la medalla con medidas que se negaron a ejecutar estando en el Gobierno como ha ocurrido con la prestación universal por crianza o el registro horario. El PSOE se justifica afirmando que fue por falta de apoyos.

Las medidas de Frente Amplio que ahora el PSOE copia

"Si el PSOE ahora está convencido en la prestación universal por crianza o el registro horario, preferimos que, en lugar de copiarlo en su programa electoral, lo copien en el BOE", ha declarado el ministro de Cultura y candidato de Frente Amplio, Ernest Urtasun, en Más Vale Tarde. En su entrevista, ha recordado que aún hay por delante varios Consejos de Ministros para aprobar la iniciativa.

La líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha reprochado que "no puede ser que el PSOE esté boicoteando este registro horario, que no se ha aprobado porque el PSOE no quiere, y ahora lo lleve en su programa electoral". Por su parte, Pablo Bustinduy ha tirado de ironía, afirmando que "la izquierda, cuando elabora un programa, tiene una doble responsabilidad porque estamos haciendo el programa de la izquierda para esta legislatura y el del PSOE para la siguiente".

"Es una buenísima noticia para el país que el PSOE se haya caído del caballo y haya cambiado de opinión sobre la prestación universal por crianza. Ahora bien, la conclusión es evidente, no hay por qué esperar", ha esgrimido el ministro de Derechos Sociales.

Otro plagio del PSOE a Frente Amplio es el reconocimiento de personas que no pertenezcan a la familia biológica como miembros de pleno derecho en la Ley de Familias. De esta manera, quienes no puedan contar con su familia biológica o pareja, tendrán una red social con la que contar durante la crianza o la enfermedad.

Sánchez denominó el domingo a este derecho como 'unión de amistad', aunque horas antes, Frente Amplio había adelantado la medida. "Cuantísimas familias no pueden solo sobrevivir gracias a la familia biológica. Por lo tanto, ya es hora de reconocer a esa amiga que te ayuda con los cuidados de la crianza, cuando te hospitalizan, cuando estás enferma… Es fundamental reconocer y que puedan tener bajas también para cuidar aquellas que nos cuidan", declaró Colau.

Copia hasta en el lema

Las copias no se limitan únicamente a las iniciativas. El PSOE ha hecho público su nuevo lema de campaña: "La fuerza de la gente". Lejos de ser original, ese concepto fue usado por Sumar la campaña pasada, y antes por Ada Colau.

"Es hablar de la fuerza de la gente que vive de su trabajo, que somos todos y todas", decía Yolanda Díaz en 2023. La exalcaldesa de Barcelona ya habla de "la fuerza de la gente" ya en 2019: "La única fuerza que tenemos es la fuerza de la gente, y aquí estamos".

La cercanía del PP y Vox

La situación no es muy distinta entre las derechas. La línea entre las propuestas del PP y Vox es cada vez más fina. Eso sí, de momento, los de Santiago Abascal no lanzan reproches. Un ejemplo es el de la prioridad nacional que los 'populares' ya han asumido en varios gobiernos autonómicos. Porque, aunque eviten el concepto "nacional", su prioridad ya está azul sobre blanco en el programa electoral.

Tanto es así que, aunque cambian las palabras, sus ideas son un calco de la prioridad nacional de Vox. El PP dice que "quien delinque será expulsado de España", mientras Vox aboga por "la deportación de quienes cometan delitos". Asimismo, los de Feijóo aseguran que "la nacionalidad no se regala", cuando Vox propone el "endurecimiento de los requisitos de adquisición de la nacionalidad española".

La cercanía en su posicionamiento en materia migratoria se hace evidente, incluso cuando no está en el programa electoral. "La Armada tiene que estar intentando controlar que en las aguas territoriales no se lleven a cabo esas prácticas", ha declarado este lunes Xavier García Albiol, para controlar la llegada irregular de migrantes a Canarias.

Es una medida que ya ha dicho más de una vez el vicepresidente de Vox, Ignacio Garriga: "Hay que sacar a la Armada a patrullar para que no haya un cayuco más que intente cruzar el Atlántico".

Misma retórica

En la campaña, la retórica de ambos partidos está siendo muy similar. "Con menos burocracia, menos ideología, menos propaganda y más sentido común", ha dicho Feijóo. Porque "sentido común" es justamente el lema de Vox: "Estamos levantando una bandera mucho más unitaria que es la del sentido común", ha defendido Abascal este lunes.

No solo el PP coge 'inspiración'. A Vox le ha gustado la idea de la "reconstrucción nacional" expuesta por los 'populares'. "Yo quiero convocar a los españoles a una tarea colectiva, efectivamente... a la reconstrucción nacional", esgrimió Feijóo el pasado martes. "Les llamamos a una gran tarea de reconstrucción nacional", dijo Abascal al día siguiente.

En esa disputa por el mundo rural, al que Vox dedica un capítulo entero de su programa, de nuevo, la escenografía bucólica. Feijóo, al igual que han hecho siempre otros líderes del PP, ha optado por dejarse ver en terreno campestre con vacas de fondo para buscar el voto de agricultores y ganaderos.

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