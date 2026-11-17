Los detalles Los docentes dejan claro que su lucha es por el bien de todos y están encontrando el apoyo de los padres.

Los profesores de la Comunidad de Madrid continúan en huelga tras más de un mes, sin intenciones de detenerse ante la negativa del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso a dialogar y su intención de presentar una denuncia contra ellos. Algunos docentes, como Manuel Rubio e Irene Turne, han regresado a las aulas por sus alumnos, a pesar de haber perdido más de la mitad de su sueldo. Otros, como Raúl y Carla, se unieron después a la huelga, defendiendo que su lucha es por el bien de todos. Mientras tanto, la preocupación de los padres crece, ya que los estudiantes no están recibiendo educación adecuada.

Los profesores de la Comunidad de Madrid siguen en huelga. Más de un mes después del inicio, no tienen intenciones de parar ante un Gobierno de Isabel Díaz Ayuso que no solo no se quiere sentar con ellos, sino que plantea hasta una denuncia contra los mismos.

Algunos profesores han decidido acudir a clase solo por sus alumnos, ni siquiera por la cantidad de dinero que ha perdido. "He perdido más de la mitad de mi sueldo que es un dinero importante que mucha gente necesita", asegura Manuel Rubio, profesor de Filosofía que lleva más de un mes en huelga.

Exactamente igual que Irene Turne, también profesora de Filosofía en huelga por más de un mes. Lo que más le preocupa y le pesa son sus alumnos: "Eso es realmente lo que a mí más me está pesando para dudar si hacer la huelga o no".

Otros se han unido más tarde a la huelga, pero luchan también por una misma causa, como Raúl, orientador educativo en primaria, y Carla, profesora de Lengua y Literatura.

Los dos quieren dejar claro que su lucha es por el bien de todos: "Sé que mis recomendaciones como orientador y como psicólogo no puedo llevarlas a cabo porque no tienen esas posibilidades". "Cuando tú hablas con el corazón en la mano y muestras con datos y estadísticas como son las cosas es muy complicado que alguien te lleve la contraria", añade Carla.

Y mientras esto se alarga, la preocupación de los padres va creciendo: "No están teniendo ningún aprendizaje en este momento". Más de un mes sin normalidad en las aulas, con falta de profesores y medios: "Sobre todo que tengamos alguna fecha, algún límite, pero no sabemos nada". Y aún así aseguran que están con ellos.

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