¿Por qué es importante? A escasas horas de uno de los últimos Consejos de Ministros de la legislatura, Frente Amplio ha afeado que el PSOE haya incluido en su programa electoral medidas como la prestación universal por crianza o el endurecimiento del registro horario.

Ernest Urtasun, ministro de Cultura, criticó en laSexta que el PSOE incorpore medidas de Sumar, como la prestación universal por crianza, en su programa electoral sin haberlas implementado previamente. Frente Amplio, bajo el liderazgo de Yolanda Díaz, denuncia que el PSOE utiliza sus propuestas como "ariete electoral", generando desafección con los partidos. A pesar de las justificaciones socialistas sobre la falta de apoyos parlamentarios, el Frente Amplio insiste en la necesidad de un resultado fuerte para impulsar políticas progresistas. El programa del PSOE incluye 500 medidas, destacando la "unión de amistad" y la prioridad de vivienda asequible, mientras que Frente Amplio se centra en redistribución de riqueza, vivienda y servicios públicos.

"Si el PSOE ahora está convencido en la prestación universal por crianza o el registro horario, preferimos que, en lugar de copiarlo en su programa electoral, lo copien en el BOE y lo hagan una realidad". Así de claro se mostró el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, en Más Vale Tarde al ser preguntado por las medidas del programa electoral del PSOE que han sido "bloqueadas" por los socialistas cuando estas mismas fueron presentadas por Sumar.

Ahora, bajo el paraguas de Frente Amplio, la formación denuncia que el PSOE se apropie de sus ideas "como ariete electoral", algo que creen que genera "desafección con los partidos". "Estos proyectos han estado bloqueados por el PSOE durante años y yo personalmente no sé cuántas veces me he tenido que comer un 'no' sobre la prestación universal por crianza por parte del lado socialista del Gobierno. Cuando la gente sabe esto y de repente aparece la medida como ariete electoral, creo que genera desafección con los partidos porque es poco serio", denunció Urtasun en laSexta este lunes.

Este giro a la izquierda del PSOE ha molestado en el Frente Amplio, con medidas que incluyen esa prestación universal por crianza o el endurecimiento del registro horario, una medida que Yolanda Díaz asegura que no se ha aprobado "porque el PSOE no quiere". Por su parte, Pablo Bustinduy ha tirado de ironía, afirmando que "la izquierda, cuando elabora un programa, tiene una doble responsabilidad porque estamos haciendo el programa de la izquierda para esta legislatura y el del PSOE para la siguiente". "Es una buenísima noticia para el país que el PSOE se haya caído del caballo y haya cambiado de opinión sobre la prestación universal por crianza. Ahora bien, la conclusión es evidente, no hay por qué esperar", ha añadido el ministro de Consumo.

Estas medidas han sido frenadas por los socialistas estando en el Gobierno, una posición que desde el PSOE justifican alegando que había falta de apoyos parlamentarios. La 'inspiración' es tal que han llegado a usar un lema de campaña que ya usó Sumar en 2023 y Colau en 2019, cuando apelan a esa "fuerza de la gente".

Todo, a escasas horas de uno de los últimos Consejos de Ministros de la legislatura, en el que se espera aprobar la subida del salario mínimo interprofesional y la de los salarios de los funcionarios para 2027, entre otras medidas. Todo, mientras las encuestas siguen reflejando esa absorción por parte del PSOE del voto de izquierdas frente a un Frente Amplio que no acaba de despegar y que, pese a todo, sigue siendo una condición obligatoria para la reedición del actual Gobierno de coalición.

Preguntado a este respecto, Urtasun defendió la importancia de que Frente Amplio "saque un gran resultado". "El día después de derrotar a la derecha y a la extrema derecha, habrá que gobernar. Si la gente quiere que haya subidas del SMI, políticas valientes de vivienda... Si la gente quiere que estas cosas pasen, Frente Amplio tiene que ser fuerte en el Gobierno", aseguró en Más Vale Tarde.

Los detalles del programa del PSOE

El programa del PSOE, que consta de 500 medidas, recoge la incorporación en el código civil de un nuevo concepto de "unión de amistad" para que los amigos puedan tener derechos de cuidados. Los socialistas lo denominan una "Unión de Amistad", con permisos por enfermedad o fallecimiento, mientras que Frente Amplio quiere incorporar a la Ley de Familias la libre designación de vínculos afectivos.

En su propuesta, los socialistas plantean que la "vivienda a precio asequible será la principal prioridad de la legislatura". Prometen reformar la Constitución para que la vivienda se considere un derecho fundamental y movilizar anualmente un 1% del PIB para garantizar el acceso, así como destinar el 1% de la licitación anual de obra pública a constituir un fondo de adquisición de vivienda protegida y asequible.

En la misma línea, Frente Amplio ha situado la redistribución de la riqueza, el acceso a la vivienda y el fortalecimiento de los servicios públicos en el centro de su propuesta electoral.

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