Zapatero pide al juez apartar a la joyería Yanes de la nueva tasación por anticipar conclusiones sobre las joyas

Los detalles Se trata de los joyeros David Mellado Ortiz y Rosa María Moreno García, quienes se encargarían de realizar las "fotografías, mediciones y ensayos no destructivos, incluído el análisis del metal por fluorescencia de rayos X que consideraran convenientes para realizar su tasación".

La defensa del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha pedido al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama que admita la designación de dos peritos propuestos por él para que puedan hacer una tasación pericial de sus joyas.

Se trata de los joyeros David Mellado Ortiz y Rosa María Moreno García, quienes se encargarían de realizar las "fotografías, mediciones y ensayos no destructivos, incluído el análisis del metal por fluorescencia de rayos X que consideraran convenientes para realizar su tasación".

David Mellado es tasador de joyas, joyero-gemólogo, perito judicial y experto en diamantes y piedra de color, con domicilio en Valencia. Por su parte, Rosa María Moreno García es gemóloga y tasadora de alhajas, socia de la Asociación Española de Tasadores de Alhajas (AETA) y profesora en los Estudios de Gemología de la Universidad de Valencia.

Además, en un segundo escrito, la defensa de Zapatero pide que la joyería Yanes aporte el informe de ensayo que realizó la empresa Saveco analizando el metal de las joyas, con su anexo fotográfico.

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