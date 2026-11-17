Los detalles La jueza que investiga el accidente ferroviario en Adamuz ha concedido la condición de testigo protegido a este trabajador que habría sido despedido al negarse a instalar ese balasto presuntamente defectuoso.

Un trabajador que fue despedido de una de las empresas que fabrican balastos para las vías férreas ha denunciado irregularidades en el tramo de Adamuz en el que se produjo el accidente y ha pedido a la jueza de Montoro que investiga los hechos que le de la condición de testigo protegido. Un extremo que la jueza le ha concedido.

En un escrito presentado ante el juzgado que investiga el accidente ferroviario, el extrabajador alerta de que el balasto (la capa de grava o piedra machacada que se extiende sobre la plataforma de las vías para asentar la estructura) instalado en las obras de arreglo y mantenimiento del tramo de Adamuz es "incumplidor de la normativa técnica de Adif", extremo que puede afirmar porque proviene de la cantera en la que prestaba sus servicios.

"Dicho material es defectuoso por un exceso de desgaste y tendencia a fragmentarse bajo las cargas de la circulación, lo que provoca la generación de finos, la pérdida de asentamiento y la pérdida de firmeza en la banqueta de la vía", explica en el escrito al que ha tenido acceso laSexta.

Añade que "por estricta prudencia técnica, responsabilidad en materia de seguridad ferroviaria y para comprobar de inmediato la veracidad de estos hechos", pone en conocimiento de la magistrada estas circunstancias para "la adopción de las medidas preventivas procedentes, incluyendo la valoración de la suspensión temporal del paso de trenes en dicho tramo mientras se realizan las comprobaciones e inspección técnica de la piedra sobre el terreno".

Y apunta que conoce la ubicación exacta y los puntos kilométricos concretos de la vía donde fue instalado este balasto defectuoso y "con el fin de velar por la integridad de la prueba, garantizar la estricta cadena de custodia, evitar cualquier alteración del material y asegurar la máxima transparencia procesal", manifiesta su disposición a revelar estos puntos "de manera presencial, en la inspección sobre el terreno para el señalamiento y la toma de muestras" y "junto a la fuerza instructora/peritos, como posteriormente en las instalaciones del laboratorio oficial designado en el momento de la entrega, recepción, apertura y preparación de las citadas muestras para su ensayo".

Así, la jueza de Montoro que investiga el accidente del tren de Adamuz incorpora a la causa este testimonio del trabajador que denuncia el mal estado del balasto y pide nueva documentación para que se incorpore a la causa.

En un plazo máximo de dos días pide a las empresas Ilsa e Hitachi el "informe de datos de diagnosis del tren Iryo siniestrado" a fecha 18 de enero de 2026, así como diversa documentación a la empresa Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF). También se dirige a Adif para que aporte en ese mismo plazo de dos días un listado de eventos del enclavamiento del lugar del siniestro, otro de eventos de telemando, con especial referencia al videográfico de los últimos cinco minutos anteriores a la presunta hora del accidente.

Además, ha reclamado a Adif que le vuelva a enviar la documentación sobre auscultaciones en el tramo de Adamuz porque no ha podido abrir los archivos en el formato en el que los ha enviado.

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