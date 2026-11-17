Luis Calero estaba hablando a las puertas de una iglesia evangélica con una mujer sobre la relación entre religión y política. En ese momento, dos hombres irrumpen para dar por concluida la entrevista y llevarse a la mujer del brazo.

Más Vale Tarde se traslada hasta una iglesia evangélica, donde se celebra una convención de pastores evangélicos de todo el mundo, para analizar sus vínculos con la derecha.

Allí hay quien considera que tiene que haber un vínculo entre política y fe: "Nosotros deberíamos influir en todas las áreas de la sociedad y la política es una de las claves", comenta una mujer.

Antonio Montañés, antropólogo e investigador, explica que los pastores evangélicos suelen lanzar mensajes políticos "de forma velada": "Cuando el profeta dice que la voluntad de Dios es que gane la extrema derecha o la derecha, blanco y en botella", apunta.

Un pastor evangélico defiende que "una cosa son los valores y otra la política". En su caso, se define como "heterosexual y profamilia" y asegura que "parece que si tú eres esto, eres facha y no es verdad".

Una mujer explica que "política e iglesia van y no van de la mano" y se muestra en contra del matrimonio homosexual porque, asegura: "Me guío por lo que la Biblia dice".

En ese momento, irrumpen dos hombres que deciden dar por terminada la entrevista de Luis Calero: "No hay última pregunta", comenta uno de ellos, que dice ser periodista y acusa a laSexta de dar "siempre información sectaria".

"¿Quieres quedarte a hablar? Venga, vámonos", zanja el otro hombre llevándose a la mujer del brazo.

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