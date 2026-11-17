Los detalles El líder del PP ha cambiado su agenda para ir a Eibar a apoyar a su candidato en Guipúzcoa, quien fue atacado con piedras y huevos el fin de semana en un acto en Hernani.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha visitado Euskadi para apoyar a su candidato en Guipúzcoa, Jon Echeverría, tras un ataque sufrido durante un acto en Hernani. Feijóo reiteró su propuesta de permitir el voto a quienes se marcharon del País Vasco y Navarra por el acoso de ETA, una idea planteada en 2012 pero nunca implementada. En Eibar, pidió detener la violencia en la campaña electoral y expresó su cercanía a Santiago Abascal, líder de Vox, a pesar de sus diferencias. Posteriormente, en Bilbao, reafirmó su compromiso de permitir el voto a los "exiliados forzosos" vascos.

El líder del PP y candidato a las elecciones generales del próximo 29N, Alberto Núñez Feijóo, ha pasado la mañana de este martes en Euskadi. Ha cambiado su agenda para ir a apoyar a su candidato en Guipúzcoa, Jon Echeverría, quien fue atacado con piedras y huevos el fin de semana en un acto en Hernani.

Desde allí Feijóo ha repetido su propuesta para que los que se tuvieron que marchar del País Vasco y Navarra por el acoso de ETA puedan votar. Algo que no es nuevo, ya la propusieron en 2012 y nunca la pusieron en marcha.

El líder de los 'populares' se ha prodigado en el País Vasco, desde donde ha pedido que "paren de violentar la campaña de las elecciones generales". Lo ha hecho en Eibar junto a Echeverría, del que ha dicho que "tiene ideas muy claras porque tiene coraje y porque es más valiente que todos ellos juntos", ha dicho sobre su número uno en Guipúzcoa.

Entre insultos y gritos llamándole "fascista" le han pedido que se fuera y ha querido lanzarle un guiño a Vox. "Con todo lo que me diferencia de Vox siempre me sentiré más cerca de Santiago Abascal que de Arnaldo Otegi", ha manifestado.

A Abascal, sin embargo, esta aclaración no le ha acabado de gustar. "Es como si yo digo que me siento más cerca del señor Feijóo que de Hannibal Lecter. Evidentemente", ha contestado el líder del partido de ultraderecha.

Tras esto, Feijóo ha puesto rumbo a Bilbao, donde ha señalado que "no estaba en el calendario ir a Eibar". Y unas horas antes desde Pamplona relanzaba una promesa: "Hay miles de españoles a los que ETA no consiguió doblegar, pero a los que sí consiguió echar [...] Vivan donde vivan, si quieren volver a votar en un municipio navarro del que les echaron, podrán volver a hacerlo".

Una medida para Navarra y País Vasco que ha sido intermitente. "Que estos, entre comillas, exiliados forzosos vascos puedan votar", decía ya en junio de 2012 el exministro 'popular' del Interior Jorge Fernández Díaz.

Ha ido yendo y viniendo también en período electoral. "No estamos pensando en las próximas elecciones. Estamos pensando en la reparación de una injusticia histórica", agregaba entonces Fernández Díaz. Este martes Abascal ha dicho que a él le parece bien.

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