Los detalles En el sumario de la Policía Nacional se recogen declaraciones grabadas de Isabel Peralta, portavoz del grupo neonazi, en las que habla del deseo que tiene de disparar en la cabeza a Sánchez.

El PSOE ha decidido personarse en la causa judicial contra el grupo neonazi Núcleo Nacional, investigado por amenazas contra el presidente Pedro Sánchez, así como por delitos de odio, tenencia de armas y asociación ilícita. En el sumario policial se menciona la captación de menores, posesión de armas largas y un plan de alzamiento armado. Isabel Peralta, portavoz del grupo, fue grabada expresando su deseo de disparar a Sánchez. Los socialistas subrayan la gravedad de estos hechos y acusan al PP y Vox de fomentar un clima de odio, pidiendo a sus líderes que asuman responsabilidades. Rebeca Torró, secretaria de Organización del PSOE, declara que la violencia política no surge de la nada y responsabiliza a Feijóo y Abascal de esta escalada.

El PSOE se personará en la causa judicial contra Núcleo Nacional por amenazas contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, según ha comunicado el partido. El grupo neonazi está siendo investigado por delitos de odio, por tenencia de armas y por asociación ilícita.

Además, en el sumario de la Policía Nacional, habla también de captación de menores, de tenencia de armas largas, de un plan de alzamiento armado, de crear unas milicias armadas e, incluso, se recogen declaraciones grabadas de Isabel Peralta, portavoz de Núcleo de Nacional, en las que habla del deseo que tiene de disparar en la cabeza a Sánchez.

Desde el PSOE dicen que se quieren personar en la causa porque quieren contribuir al esclarecimientos de los hechos y por las intercomunicaciones que ya se han intervenido, en las que destacan esa conversación de Peralta en la que dice que se ha grabado un vídeo donde manifiesta que quiere disparar en la cabeza al presidente.

Para los socialistas esto no es una anécdota, es algo muy grave y, además, aseguran que no es un hecho aislado. En ese sentido recuerdan que ya se apaleó a un muñeco con la cara de Sánchez delante de la sede socialista de Ferraz.

A esto se suma, según ellos, lo que definen como una campaña de odio y de deshumanización de Sánchez por parte del PP y de Vox. Por eso, piden al líder de los 'populares', Alberto Núñez Feijóo, y también al líder del partido de ultraderecha, Santiago Abascal, que asuman sus responsabilidades, porque dicen los socialistas que ellos son los que han creado este clima de odio y de confrontación política.

"La violencia política no surge de la nada. Feijóo y Abascal llevan años alimentando el odio y deshumanizando a Pedro Sánchez, y son responsables de esta escalada de violencia", ha escrito la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, en su cuenta de X.

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