Lluís Orriols explica que entrevistas incómodas como la de Pedro Sánchez con Carlos Franganillo tienen "un efecto electoral relativamente menor", pero son actos de servicio público "fundamentales para la salud democrática de un país".

Ayer Pedro Sánchez tenía su entrevista más tensa de esta campaña electoral con el periodista Carlos Franganillo, que le planteó varias preguntas y repreguntas ante las que se vio al presidente del Gobierno bastante incómodo.

Esta imagen de incomodidad y tensión ¿puede perjudicar a Sánchez de cara a las elecciones generales? Lluís Orriols explica que este tipo de entrevistas "es para consumidores más politizados" y que suelen tener "un efecto electoral relativamente menor".

Sin embargo, considera que este tipo de entrevistas, igual que los debates, son "actos de servicios público" donde se plantean las propuestas políticas "y si es el presidente del Gobierno saliente, también de rendición de cuentas".

"Una democracia sana requiere de este tipo de periodismo", afirma el politólogo, que defiende este tipo de entrevistas y actos de campaña como "fundamentales para la salud democrática de un país".

Una crispación de la que "nadie sale beneficiado"

Respecto al clima de crispación de la campaña, donde los candidatos intercambian insultos, Orriols explica que esto "genera desánimo en el adversario". No obstante, apunta que en el momento que todos los candidatos se van a negativo "nadie sale beneficiado ni perjudicado, pero el sistema sale perdiendo".

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