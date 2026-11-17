El exprimer ministro canadiense ha desvelado una pequeña anécdota sobre una cita que ambos mantuvieron durante la charla que ha protagonizado en Metafuturo de Atresmedia.

La quinta edición de Metafuturo, el foro de reflexión y debate de Atresmedia, tiene durante esta semana varios invitados estrella. El de este martes ha sido el exprimer ministro canadiense Justin Trudeau, quien además ha venido al foro acompañado por su pareja, la artista Katy Perry.

La cantante ha acaparado algunos de los focos del día, pero, además, Trudeau ha desvelado una pequeña anécdota de la pareja durante la charla. Cuando la periodista de laSexta, Diana Mata, le estaba preguntando por los ataques de Donald Trump a Canadá, el exprimer ministro ha relatado una historia de ambos.

"Unos meses después de haber dejado el cargo de primer ministro, estuve en Montreal en una cita con una chica estadounidense que está conmigo hoy. Fuimos a una terraza en el ático de un hotel. Ella pidió un Jack Daniels con Coca-Cola y yo un Crown Royal con Coca-Cola. Y el camarero la miró y le dijo 'lo siento, ya no tenemos Jack Daniels en el bar. Seguramente no hay en toda la ciudad porque nadie compra bebidas estadounidenses y seguramente es culpa suya' dijo mirándome a mí y luego siguió '¿pero quiere un licor canadiense?'", ha narrado.

Además de estar presente en esta charla, Katy Perry también estuvo escuchando atentamente, pese a que no habla castellano ni catalán, la conversación que estaba manteniendo el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, cuya intervención precedía a la de su pareja.

Por otro lado, Diana Mata ha relatado en Más Vale Tarde que en una pequeña charla antes de entrar en el escenario, Trudeau también le habló de Katy Perry: "La nombró en una conversación que tuvimos antes de subir al escenario y ahí contó que pasaba mucho tiempo en California porque su novia era de allí".

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