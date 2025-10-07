Ferreras, tajante sobre Koldo y Ábalos: "No solo tienen la cara dura de repartirse mujeres prostituidas, quieren tratarnos como idiotas"

El presentador y director de Al Rojo Vivo ha criticado que Ábalos y Koldo estén intentando hacernos creer que hablaban de chistorras para comérselas. "Lo que se estaban zampando era la pasta", ha destacado.

Antonio García Ferreras ha reaccionado a las explicaciones que Koldo García ha dado sobre los nuevos datos que se han conocido respecto al caso que lleva su nombre tras el informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO).

"No solo tienen la cara dura de repartirse mujeres prostituidas y de manejar el dinero en metálico sin dar explicaciones de donde procede, también quieren tratar a los ciudadanos como idiotas", ha criticado.

El presentador de Al Rojo Vivo ha señalado que están intentando que nos creamos que hablaban de chistorras para comérselas, cuando lo que se estaban zampando "era la pasta".

"Hablan de un millón de euros", ha recalcado, indicando que utilizan el lenguaje especial "de los pícaros y los sinvergüenzas".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.