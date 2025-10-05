Hacer regalos o ingresar dinero "a España": las otras tareas de Koldo García como asesor de Ábalos

El contexto Según el informe de la UCO, el exministro ordenaba a Koldo ingresar dinero o hacerle regalos a Jéssica Rodríguez, a la que se referían como España, pero esos abonos también se realizaban a otras mujeres.

El informe patrimonial de la UCO de la Guardia Civil sobre José Luis Ábalos revela que su exasesor, Koldo García gestionaba ingresos y compras a petición del exministro. Ábalos utilizaba este dinero, cuyo origen es desconocido, para hacer regalos y pagos a varias mujeres, principalmente a Jéssica Rodríguez, apodada "España". Los regalos incluían ramos de flores, pulseras y pendientes. Además, otras mujeres como Ophelia y Michel también recibían pagos. Las transacciones se realizaban con cierta ligereza y humor, según los mensajes recogidos por la UCO.

El informe patrimonial de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre José Luis Ábalos deja claro que su exasesor, Koldo García, era algo así como su cajero automático ya que el exministro le mandaba ingresar dinero a Jéssica Rodríguez o incluso comprarle regalos, aunque los investigadores señalan que no era la única beneficiara de estos gestos.

Ingresos y gastos del exministro de Transportes sin declarar que manejaba a la ligera. Como recogen los investigadores, cientos e incluso miles de euros en transferencias se realizaban bajo la gestión de Koldo y tras las órdenes de Ábalos, dinero del que hablaban como si de calderilla se tratara.

Ese dinero iba destinado, principalmente, a hacer regalos y pagos a mujeres. La principal, Jéssica Rodríguez, a la que se referían como España. "Llevaste el sobre a España", "ingresa a España 600" o "mañana habría que ingresar a España" son algunos de los mensajes de Ábalos que la UCO ha recogido en su informe.

Muchos eran pagos directos, pero también habían regalos continuos. Ramos de flores casi semanales, pulseras de hasta 2.000 euros y pendientes de 1.000 que gestionaban Koldo García y su mujer. "Necesito pulseras", le escribió en una ocasión el exasesor a su mujer. "Pero para la 1no? Lo encargo ya", le respondía Patricia Úriz.

Generosidad que Jéssica se tomaba con humor en sus conversaciones con Koldo: "Qué le pasa hoy a José que estés tan generoso, que me quiere comprar cositas". Ahora bien, Jéssica no era la única que se beneficiaba de este baile de billetes y transferencias. Otras mujeres desconocidas hasta ahora, como Ophelia o Michel, recibían varios pagos mensuales. "Cuando puedas ingrésale a Michel 200 que dice que no tiene para comer", escribía el exministro.

Unos pagos que se hacían... y también se tomaban con humor. "Si aún me lo pudiera deducir estos donativos de la renta!!!", comentaba el exministro con su exasesor. Regalos y caprichos con dinero cuyo origen todavía es desconocido.

