El negocio millonario de Trump con la paz en Gaza: así ganará su familia con la reconstrucción

El contexto Jared Kushner, yerno de Trump, formpa parte del equipo negociador en Egipto y ya ha hablado sobre el valor que podrán tener "las propiedades costeras de Gaza" en el futuro.

Donald Trump ya está pensando en qué vendrá después del acuerdo de paz en Gaza. Concretamente, en el negocio que hará y los millones de dólares que se podrían embolsar él y su familia.

Por el momento, el presidente estadounidense ya ha enviado a su equipo negociador, encabezado por Steve Witkoff, el enviado especial de Estados Unidos para Oriente Próximo y su compañero de golf, y Jared Kushner, el yerno de Trump.

La presencia de Kushner es la clave para entender cómo manejarán el 'business oportunity' que se puede presentar tras la guerra, aunque Trump lo justifica asegurando que "no hay nadie más capaz que él".

El marido de Ivanka Trump es judío ortodoxo y ha sido la mano derecha de Trump en las negociaciones con Israel. "Tenemos un equipo fantástico", ha elogiado el presidente.

Witkoff y Kushner lideran las negociaciones y darán luz verde al plan postguerra de Trump que incluye la construcción de resorts, hoteles e industrias sobre los edificios hoy derruidos. Según filtró 'The Washington Post', el proyecto prevé un retorno de 100 mil millones de dólares en 10 años.

En una entrevista con 'Middle East Initiative', Kushner afirmaba que "las propiedades costeras de Gaza podrían ser muy valiosas".

Con esta idea en mente, tanto Kushner como Eric y Donald Trump Junior, han aumentado sus negocios en Oriente Próximo en los últimos años con proyectos inmobiliarios e inversiones a través de sus fondos en Omán, Arabia Saudí, Emiratos Árabes o Qatar. Unos negocios a los que se ha sumado también el hijo de Steve Witkoff.

Todos ellos tienen información de primera mano sobre el estado de las negociaciones y mueven sus hilos para convertir la paz en Gaza en una colonización urbanística.

