Elena Valenciano pide por carta a los hombres del PSOE más contundencia ante los casos de acoso sexual del partido: "No nos dejéis solas"

Elena Valenciano, ex vicesecretaria general del PSOE, ha instado a los hombres del partido a apoyar a sus compañeras en la lucha contra el acoso sexual, destacando la necesidad de una protección integral para las víctimas. En una carta publicada en 'El País', Valenciano enfatiza que la igualdad no es solo tarea de mujeres y critica el silencio masculino ante casos de acoso. La carta surge tras denuncias contra Paco Salazar, exasesor de Moncloa, que han provocado críticas por la gestión del PSOE. Líderes socialistas como Cristina Narbona y Andrea Fernández respaldan la carta, pidiendo acciones contundentes. El PSOE investiga internamente, pero evita acudir a la Fiscalía sin el consentimiento de las víctimas.

La ex vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, ha interpelado este jueves a los hombres socialistas para que unan su "palabra" a la de sus compañeras de partido "en demanda de una inequívoca protección integral a las víctimas" de acoso sexual.

"Os pedimos que no nos dejéis solas: os necesitamos", ha escrito Valenciano en una carta dirigida a sus compañeros del partido publicada en 'El País', en la que ha subrayado que las mujeres socialistas necesitan "el compromiso y la voz de los hombres" para acabar con las actitudes machistas.

La actual presidenta de la Fundación Mujeres ha reaccionado de este modo a las denuncias de varias mujeres contra el exasesor de Moncloa y exdirigente socialista Paco Salazar que, ha apuntado, "ha suscitado una ola de reproches hacia la dirección del PSOE por su negligencia" a la hora de tratar estos testimonios conocidos desde el pasado mes de julio.

Tras este supuesto caso de acoso sexual, al que se han unido otros dos en Torremolinos (Málaga) y Lugo, se han "levantado muchas voces" en el partido, -ha dicho Valenciano- "todas de mujeres". Y aunque ha asumido que "muchos compañeros" se sintieron "disgustados" desde las primeras informaciones, ha considerado que "hace falta más".

En ese sentido, ha subrayado que la tarea de la igualdad no compete solo a las mujeres y ha hecho hincapié en que las socialistas necesitan que el "silencio" de los hombres "no pueda emplearse para ocultar un problema que afecta e incumbe a todo el partido".

Además, ha recordado que las mujeres denunciantes están "mirando" a los socialistas y "sufrirán" si el partido no reacciona "honesta y adecuadamente" ante los supuestos casos de acoso sexual ante los que están llamados a "actuar desde la transparencia y con urgencia hacia la completa ejemplaridad".

El PSOE, ha remachado Valenciano, solo estará "en condiciones de liderar la causa de la igualdad" si está "a la altura del problema" y si demuestra "una rápida y contundente voluntad" de "redoblar" su liderazgo contra la violencia de género en todas sus vertientes.

"Nos une un liderazgo histórico e indiscutible en la defensa de la igualdad. Nos une el sentido de la urgencia frente al claro ascenso del machismo. Desde la unión, ha llegado la hora de hablar y de actuar, ya no caben ni excusas ni dilaciones", ha subrayado.

Reacciones de otras socialistas

Las críticas internas han aumentado en los últimos días por la gestión que está haciendo el partido ante estos casos de acoso, y algunas socialistas han celebrado la carta publicada por Valenciano. Cristina Narbona, presidenta del PSOE, ha afirmado que su compañera "es una gran socialista y feminista" y ha mostrado su esperanza "en que actuemos con contundencia".

Andrea Fernández, portavoz de la Comisión de Igualdad, ha considerado que la carta es "muy acertada, muy ponderada" y ha indicado que "no puedo estar más de acuerdo con Elena".

Sobre el caso Salazar y las acusaciones existentes de que el partido ha intentado proteger al exasesor de Moncloa, Fernández ha indicado que quiere pensar "que mi partido ha actuado bajo criterios basados en los principios de igualdad que defendemos".

Ángeles Férriz, diputada del Parlamento de Andalucía, se ha expresado de manera contundente sobre estos asuntos: "Estoy hasta el moño de puteros y acosadores. Claro que estoy hasta el moño".

El PSOE mantiene abiertas las investigaciones de estas acusaciones hechas a través del canal interno y evita acudir a la Fiscalía, pese a las peticiones de algunas de sus dirigentes. Afirma el partido que solo se puede tomar esa decisión cuando así lo quieran las víctimas.

Sin embargo, la militante socialista, Zaida Cantera, que ha exigido este jueves en Al Rojo Vivo que el PSOE vaya a la Fiscalía, ha asegurado que esa medida está incluida "en nuestro protocolo". De momento, el PSOE solo ha acudido por un caso, el del Partido Popular de Algeciras.

