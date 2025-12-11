Madrid confirma la presencia de gripe aviar de alta patogenicidad y el delegado del Gobierno ofrece "apoyo logístico"

La ribera del Manzanares se convierte en un cementerio de cigüeñas por un posible brote de gripe aviar que la CAM descarta como grave

Los detalles Tras los ejemplares de cigüeña que a finales de la semana pasada aparecieron muertos en las inmediaciones del río Manzanares a su paso por Perales del Río y La Marañona, en Getafe, el laboratorio ha confirmado ahora que existen otros tres focos en las localidades de Boadilla del Monte, Arganda del Rey y Rivas-Vaciamadrid.

El Laboratorio Central de Veterinaria, dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, ha confirmado este jueves la presencia de gripe aviar de alta patogenicidaden los ejemplares de cigüeña que a finales de la semana pasada aparecieron muertos en las inmediaciones del río Manzanares a su paso por Perales del Río y La Marañona, en el término municipal de Getafe.

El laboratorio ha señalado que existen otros tres focos detectados en las localidades de Boadilla del Monte, Arganda del Rey y Rivas-Vaciamadrid, según ha informado la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid en un comunicado al que ha tenido acceso Europa Press, donde apuntan a que estas aves provienen del norte de Europa rumbo a España y África en busca de temperaturas más cálidas.

"Muchas de ellas llegan con el virus de la gripe aviar, por lo que se producen fallecimientos en los diferentes municipios donde recalan", han apuntado desde la Consejería, que apunta que en la región estas zonas suelen ser humedales del sureste. Además, subrayan que las detecciones de este virus se han "disparado" en 26 países europeos en las últimas semanas.

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, ha aclarado que por el momento tan solo se ha detectado el virus en "aves silvestres" y que "no hay ninguna explotación avícola afectada en la región". "Nos alegramos de que esas medidas de contención que tenemos en toda España y que estamos coordinado con el Ministerio estén funcionando", ha añadido.

Esta enfermedad es una viarante de la gripe A que se contagia principalmente a través de las mucosas y tiene un efecto en los humanos similar a la gripe estacional. Sin embargo, aún no se han constatado casos de transferencia por contacto directo en Europa, y tampoco se puede adquirir por consumo de carne, huevos o derivados.

Ahora, la Consejería ha comunicado la situación a la Red de Alerta Sanitaria Veterinaria (RASVE) y a los municipios de la zona, a quienes ha remitido una carta explicando la situación y ofreciendo una serie de recomendaciones que, recuerdan, ya se llevan a cabo en otras zonas desde que a finales de septiembre se tuviera conocimiento de brotes de gripe aviar en algunos puntos de la región.

Estas medidas específicas afectan a Alcorcón, Arganda del Rey, Boadilla del Monte, Campo Real, Getafe, Leganés, Loeches, el sur de Madrid capital, Majadahonda, Mejorada del Campo, Morata de Tajuña, Móstoles, Pinto, Pozuelo de Alarcón, Rivas-Vaciamadrid, San Martín de la Vega, Velilla de San Antonio y Villaviciosa de Odón.

Entre estas medidas destaca la prohibición de la cría de aves al aire libre y se solicita que las explotaciones no comerciales o familiares estén convenientemente registradas. La Comunidad de Madrid ha señalado que también colaborará con los ayuntamientos para aplicar medidas preventivas en aves de parques y jardines.

La Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112) ha hecho un llamamiento a la población de la Comunidad de Madrid para que, en caso de encontrarse un animal enfermo o muerto, no se aproximen ni lo toquen. En su lugar, deben avisar a los servicios de emergencia a través del 112.

La Delegación ofrece apoyo logístico

El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, ha remitido una carta a la consejería de Medio Ambiente para ponerse a su disposición y proveer de apoyo logístico en el proceso de eliminación de los restos de estos animales en territorio madrileño, así como de cualquier otras medidas que se consideren preciso, según ha sabido laSexta.

"Igualmente, y para futuras declaraciones de esta enfermedad animal, el delegado ha señalado la necesidad de establecer vías de comunicación y coordinación de manera que se solventara el destino de los animales detectados, positivos o no, para que la exposición a los ciudadanos de estos ejemplares potencialmente transmisores de IAAP disminuya", agregan.

En la carta, además, "se insiste en que, como ya se ha señalado desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, las comunidades autónomas, que tienen las competencias en sanidad animal, pueden tomar las medidas complementarias a las que se vienen aplicando desde el pasado mes de noviembre para reforzar la protección contra esta enfermedad".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.