La hija de la empresaria que afirmó haber llevado dinero en efectivo a Ferraz aseguró que Ábalos le ofreció ser su asesora por 5.000 euros

Los detalles Según ha recogido un nuevo informe de la UCO, la hija de la empresaria se habría negado a esa retribución de casi 5.000 euros: "Que se los meta por donde le quepa".

Un informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil revela que José Luis Ábalos, exministro de Transportes, habría ofrecido a Leonor María González Pano un puesto en su gabinete de asesores con un salario de 5.000 euros mensuales, oferta que ella rechazó. Además, el informe detalla entregas de dinero en efectivo por parte de Carmen Pano, madre de González, a Víctor de Aldama, presuntamente para influir en decisiones ministeriales. Carmen Pano habría recibido 5.000 euros por estas transacciones.

"Ábalos me ha ofrecido trabajar en su gabinete de asesores, por su puesto que me he negado". Este es el mensaje que Leonor María González Pano, hija de Carmen Pano, escribió a su pareja sentimental el 27 de junio de 2020 explicando que el exministro de Transportes le habría ofrecido un puesto a cambio de un salario alrededor de los 5.000 euros mensuales.

Es lo que recoge el nuevo informe la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) que ha entregado este jueves al juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, y al que ha tenido acceso laSexta. En el mismo, se concluye que que la trama de los hidrocarburos habría pagado el chalet de José Luis Ábalos en La Alcaidesa (Cádiz). Y, además, González Pano habría comentado con su pareja un enfrentamiento entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos.

En una de esas múltiples conversaciones entre ambos, la hija de Carmen Pano, la empresaria que aseguró haber llevado dinero en efectivo a Ferraz, confiesa a Natán González, su pareja sentimental, que el entonces ministro le había propuesto incorporarse a su gabinete de asesores con una retribución aproximada de 5.000 euros mensuales, oferta que rechazó.

"Ábalos me ha ofrecido trabajar en su gabinete de asesores, por su puesto que me he negado", escribió a su pareja, lo que él respondió con un "el chulo putas (en referencia al exministro), todo el día baboseándote".

Tras ese mensaje, González Pano también comentó que le había explicado a Víctor de Aldama la situación porque "al final tendríamos un problema y se vería él salpicado". "Me da igual el dinero, no puedo con él; Y ese tío es de los típicos que se piensa que te hace un favor y luego se lo cobra con creces; Me dan igual los casi 5.000; Que se los meta por donde le quepa", continuó escribiendo la hija de la empresaria sobre el rechazo que realizó a la oferta de Ábalos.

Trasvase de dinero en efectivo

Otro de los aspectos que recoge el informe de la UCO, a través de esas conversaciones recopiladas, es que Carmen Pano habría entregado a Aldama "diversas sumas de dinero en efectivo presuntamente procedentes del entorno de Claudio Rivas" entre los meses de diciembre de 2020 y enero de 2021.

"Tales entregas podrían haber tenido por finalidad la de activar la voluntad de los responsables ministeriales, que posteriormente intervinieron en los actos objeto de investigación, según se desprende tanto de la declaración prestada por María del Carmen Pano, como del contenido de las conversaciones analizadas y del análisis de cuentas bancarias", concluye el informe.

De hecho, también incluye una conversación en la que González Pano le explicó a Aldama que su madre había recibido una compensación por parte de Claudio Rivas: "Ya has visto que han cumplido; mira, a mi madre la han dado 5.000 euros por el mero hecho de darte el dinero".

Y, aunque los investigadores confiesan que "no ha sido posible cuantificar" la cantidad de dinero entregada "por la lógica ausencia de rastro propio de movimiento de dinero en efectivo", sí "se han hallado indicios que respaldarían la existencia de diversas entregas". Unas entregas por las que Carmen Pano habría cobrado 5.000 euros.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.