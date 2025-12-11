Zaida Cantera, tras los escándalos de acoso en el PSOE: "Necesito más contundencia por parte de mis compañeros"

La exdiputada socialista ha indicado que este asunto no va solo de las mujeres. "Va de igualdad en la sociedad", ha recalcado, pidiendo a sus compañeros que se manifiesten con "más contundencia" sobre los casos de acoso.

Los casos de acoso sexual en el PSOE van en aumento. Tras las denuncias contra Paco Salazar, se han conocido otras contra el líder socialista de Torremolinos, Antonio Navarro, y el presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé.

De esta forma, uno de los partidos que más ha hecho por la lucha feminista en este país, afronta una dura crisis dentro del que es una de sus banderas.

Zaida Cantera se ha pronunciado sobre cómo han reaccionado los dirigentes socialistas a este asunto, reconociendo que ella espera "más contundencia" por parte de sus compañeros. "Esto no va solo de las mujeres", ha recordado, señalando que es un tema de "igualdad en la sociedad".

"Somos más del 50% de la población y queremos lo mismo que los hombres", ha recalcado, pidiendo a sus compañeros socialistas que se manifiesten "de forma más contundente" sobre todo lo que ha ocurrido.

Para ello, ha explicado que lo que deben hacer es asumir que se ha cometido un "error", al haber estado paradas durante cinco meses las denuncias contra Salazar, y deben hablar de poner las medidas necesarias para que "no le vuelva a ocurrir" a ninguna víctima.

