Los chats entre concejalas del PP sobre los supuestos abusos de Landaluce: "Ya me ha metido mano por debajo de la mesa"

El contexto José Antonio Landaluce ha anunciado su baja temporal voluntaria como militante del Partido Popular tras conocerse la denuncia, cesando así en la presidencia del PP de Algeciras. Sin embargo, mantendrá su puesto como alcalde y el escaño en el Senado.

Los chats entre concejalas del Partido Popular de Algeciras revelan presuntos casos de acoso sexual y agresiones físicas por parte del alcalde José Ignacio Landaluce. Las conversaciones, presentadas en una denuncia del PSOE, incluyen relatos de tocamientos y exigencias de carácter sexual. Landaluce ha negado las acusaciones, calificándolas de maniobra política del PSOE en medio de su crisis interna. Aunque ha solicitado su suspensión temporal del PP, mantiene su cargo como alcalde y senador. El PSOE exige medidas contundentes del PP, advirtiendo que su inacción demostraría tolerancia hacia los acosadores en sus filas.

Un machismo repugnante y las pruebas que podrían demostrar un caso de acoso sexual. Es lo que demuestran los chats entre concejalas del Partido Popular de Algeciras que relatan los supuestos abusos del alcalde de la localidad, José Ignacio Landaluce, y que han sido aportados en la denuncia presentada por el PSOE.

En esas conversaciones entre ediles 'populares' se habla incluso de agresiones físicas. "Esta mañana para apartarme de la mesa del chocolate me tocó el culo delante de todo el mundo...", relata una de las concejalas del PP. Otra representante cuenta un episodio similar: "Ya me ha metido mano por debajo de la mesa, se ha dado cuenta todo el mundo".

Mensajes en los que también se habla de exigencias de carácter sexual. "Se enfadó conmigo porque entró al baño y yo estaba lavándome las manos con la cremallera del pantalón bajada para hacer pis, y me dijo: 'A ver, que quiero mirar'. Cerré la puerta de un golpe", detalla también esa segunda concejala.

Landaluce ha negado rotundamente los hechos y asegura que se trata simplemente de una cortina de humo por parte del PSOE. "Reactivan las acusaciones en plena crisis interna del PSOE para tapar las vergüenzas de un partido, el socialista, que está en descomposición", ha afirmado el alcalde esta mañana tras conocerse la denuncia presentada por la líder de la oposición en Algeciras.

Deja la militancia, pero no el sillón

En ese mismo discurso, Landaluce ha anunciado que ha pedido su suspensión temporal como militante del Partido Popular, pero que, pese a ello, no renunciará ni a la Alcaldía de Algeciras ni a su acta en el Senado: "Seguiré luchando como alcalde por Algeciras, seguiré siendo senador".

Para el PSOE, esta reacción se queda corta, y pide a la dirección autonómica del PP que tome medidas contundentes contra Landaluce. "Exigimos al señor Moreno Bonilla que aparte inmediatamente al alcalde de Algeciras de esa alcaldía del terror en la que ha convertido la ciudad", ha reclamado Ángeles Férriz, portavoz adjunta del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz. Aseguran los socialistas que, en el caso de no actuar, el PP demostrará que se pone de perfil ante los acosadores que están en sus propias filas.