La concejala del PSOE de Torremolinos amplía la denuncia por acoso en la Fiscalía para proteger a su familia

La concejala del PSOE de Torremolinos que denunció a su secretario general, Antonio Navarro, por acoso sexual ha decidido ampliar la denuncia ante la Fiscalía de Violencia sobre la Mujer. La edil lo habría hecho tras conocer las alegaciones del líder socialista ante el comité 'anti acoso' del PSOE para proteger a su familia, ya que, según publica 'ABC', quedaba expuesta en la defensa de Navarro.

Ante la falta de respuesta del PSOE en las dos denuncias emitidas por la concejala, el pasado 10 de noviembre decidió acudir a la Fiscalía de Violencia sobre la Mujer, presentando una serie de mensajes para probar un presunto acoso sexual y una violencia de género psicológica y coactiva.

Entre los documentos aportados, que datan de septiembre de 2021, hay mensajes de Navarro en un tono soez y machista. "No me esquives, que te quiero meter ficha", "yo sé cómo quitarte el dolor de cabeza", "lo a gusto que estaríamos ahora con una copa de vino y un sofá", "es que estás muy buena" o "¿este escote lo has tenido siempre?".

Casi un mes más tarde, la Fiscalía de Málaga abrió diligencias sobre este asunto con el objetivo de recabar indicios de delito en la actitud del secretario general, centrándose en los mensajes, pero el alcance de la denuncia fue escalando. Detalla 'ABC' que fue en ese momento, cuando la concejala comenzó a conocer la estrategia de defensa de Navarro, cuando decidió protegerse y ampliar los hechos denunciados ante la Fiscalía, señalando que había llegado a ser perseguida por Navarro.

Silencio en el PSOE

El pasado 8 de junio, la concejala reportó a través de los canales habilitados por el PSOE que era víctima de acoso sexual, enviando una denuncia con los mensajes de índole sexista.

Ante la ausencia de una respuesta por parte de la formación, el 14 de octubre reiteró de nuevo su denuncia. Tras el estallido del caso de Paco Salazar, Ferraz instó a las dos partes a dar su versión. Ante el comité 'anti acoso', Navarro argumentó que se trataba de "una denuncia falsa" que estaba motivada por rencillas personales y aspiraciones políticas.

Por el momento, desde el PSOE no se ha dictado ninguna resolución tras recabar las versiones tanto de la denunciante como del denunciado.

