De defender la igualdad a ser acusado de acoso sexual: la hipócrita hemeroteca de José Tomé al hablar de feminismo

Mientras tanto... Nada más ser acusado ha tenido el valor de teñir de morado las puertas del Ayuntamiento que sigue presidiendo y, en abril de este mismo año, defendía: "No seáis nunca cómplices de actos de violencia machista. Lo que a veces parece inocente, no lo es".

Una imagen que ilustra bien todo lo que ha pasado entorno a José Tomé. Nada más ser acusado de acoso sexual, ha tenido el valor de teñir de morado las puertas del Ayuntamiento que sigue presidiendo, el de Monforte de Lemos. Sí ha presentado este miércoles su dimisión como presidente de la Diputación de Lugo, aunque conserva sus actas como cargo público.

Con todo ello, Tomé ha colocado unas macetas con este lema: "La igualdad no es flor de un día". Mensajes feministas justo este miércoles, cuando se ha conocido una denuncia contra él por presunto acoso sexual. Una cosa es de lo que se presume y otra lo que en realidad se hace.

Así intentaba hacer del feminismo su bandera hace unos meses. "Es importante que los valores feministas no se perciban como algo ajeno", decía en abril de este año en el marco de las 'II Xornadas Feministas = Igualdade'.

"La igualdad es de todos y de todas. El feminismo no es un movimiento contra nadie, sino que lucha a favor de toda la sociedad, porque si avanzamos en igualdad, ganamos todos y todas. No seáis nunca cómplices de actos de violencia machista. Lo que a veces parece inocente, no lo es", agregaba entonces.

Le definen como un machista de libro

Tomé está acusado de acoso sexual, según 'Codigo 10', por seis mujeres, las que firman la denuncia. Le definen como machista, hablan de tocamientos no autorizados, y aseguran que desvía al sexo cualquier tipo de conversación.

Un machista de libro es como definen muchas voces femeninas a José Tomé. En la denuncia a la que ha tenido acceso 'Código 10' se recojan testimonios como este: "Me informa de que va a quitar unas plazas de interinidad. Me dice que si quiero tener alguna posibilidad para acceder a ellas debería de darle una recompensa. Yo no lo entendía hasta que textualmente me dijo que si quería algo debía acostarme con él".

Él, mientras, ha negado todas las acusaciones. Pero habría hasta seis mujeres que contradicen su versión, describiendo tocamientos no autorizados y actitudes, literalmente, "asquerosas". El propio partido socialista confirmaba que una denuncia anónima había sido recibida a través de su canal interno, aunque diversas mujeres del PSOE gallego se lamentan de que no se hayan tomado medidas antes.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.