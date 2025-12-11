Montero se desmarca de Vicente Fernández tras su detención por presunto amaño de contratos públicos: "No he tenido ningún contacto"

Los detalles Fernández supervisó la gestión económica de la Junta de Andalucía cuando Montero era la consejera de Hacienda.

Vicente Fernández, expresidente de la SEPI y persona de confianza de María Jesús Montero en la Junta de Andalucía, ha sido detenido junto a Leire Díez por presunto amaño de contratos públicos. Montero, actual vicepresidenta del Gobierno, ha defendido que no ha tenido contacto con Fernández desde que dejó la SEPI en 2019. Fernández dimitió tras ser investigado por una adjudicación irregular, de la que fue absuelto recientemente. Montero justificó su nombramiento por su destacada trayectoria. El PP critica a Montero por su elección y exige su dimisión, acusándola de estar salpicada por la corrupción.

Uno de los detenidos junto a Leire Díez por presunto amaño de contratos públicos es Vicente Fernández, expresidente de la SEPI y también una persona de confianza de María Jesús Montero durante sus años en la Junta de Andalucía. De hecho, fue ella la que le colocó al frente de la SEPI.

La vicepresidenta Primera del Gobierno y ministra de Hacienda ha defendido que no ha tenido ningún tipo de contacto con él desde que abandonó la SEPI en 2019. "Ningún contacto, ni de WhatsApp, ni de llamada, ni de reuniones, ni de nada. Hace seis años que se fue de la SEPI", ha recalcado.

Fernández dimitió de su cargo tras ser investigado por una presunta adjudicación irregular de la mina de Aznalcóllar en Sevilla, un hecho del que fue absuelto por la Audiencia Provincial hace una semana.

Montero ha justificado su elección de poner a Fernández en la presidencia de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, afirmando que fue el número uno en la oposición a letrados en Andalucía y después Interventor General de la Junta. "Tiene toda una trayectoria", ha asegurado.

Coincidieron cinco años en el Ejecutivo andaluz y, durante dos, Fernández supervisó la gestión económica de un gobierno en el que Montero era la consejera de Hacienda. En 2018, Montero fue nombrada ministra y ella, a su vez, nombró a Fernández presidente de la SEPI.

Ahora, el PP reprocha a la vicepresidenta que nombrara a Fernández. Miguel Tellado, portavoz del PP en el Congreso, le ha recriminado que "su persona de máxima confianza está ya con las esposas puestas". Mientras que Juan Bravo ha criticado en el Pleno que "todas las personas que usted nombra de su confianza hoy están investigadas o imputadas".

Los populares le exigen que dimita porque, dicen, le salpica la corrupción. "A María Jesús Montero se le está poniendo cara de Santos Cerdán", ha apuntado Tellado.

