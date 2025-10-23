Desmontando el vídeo que señala a Amama: ni son del PSOE ni tienen un interés político detrás

El contexto Este jueves ha comenzado a divulgarse por redes sociales un vídeo en el que se carga contra la asociación de mujeres asegurando que "están utilizando la causa del cáncer de mama para hacer política".

La asociación Amama ha sido clave en destapar fallos en los cribados de cáncer de mama en Andalucía, ganando reconocimiento nacional. Sin embargo, enfrenta una campaña de desprestigio a través de un vídeo anónimo difundido en redes, que sugiere un supuesto interés político a favor del PSOE. El vídeo, de 45 segundos, omite declaraciones completas de su presidenta, Ángela Claverol, y utiliza imágenes selectivas para vincular a Amama con el PSOE, ignorando sus muestras de agradecimiento con cargos del PP. Claverol ha denunciado el uso "torticero" de las redes para desprestigiar la labor de la asociación, mientras el vídeo es compartido por cuentas del PP.

Amama ha sido la asociación que destapó los fallos en los cribados de cáncer de mama en Andalucía. Y, aunque su labor está siendo aplaudida en gran parte del país, algunos han iniciado una campaña en su contra con la publicación de un vídeo que está circulando en redes sociales en los que vinculan su labor con un interés político a favor del PSOE.

Este jueves ha empezado a difundirse un vídeo anónimo, sin firma de quién lo ha hecho, de 45 segundos cargando contra la asociación. "Que nadie te engañe, están utilizando la causa del cáncer de mama para hacer política", inicia el documento gráfico.

Con él, intentan desprestigiar años de trabajo y sufrimiento de estas mujeres e incluso utiliza un corte de una entrevista de laSexta para ello. Concretamente, la que Antonio García Ferreras realizó en Al Rojo Vivo este miércoles a la presidenta de Amama, Ángela Claverol, en la que explica que no quieren reunirse con la Junta de Andalucía tras los intentos del Gobierno andaluz tras la polémica. "Es verdad, es verdad... no queremos", reconoce.

No obstante, el vídeo omite lo que inmediatamente después dice Claverol, explicando el por qué de su decisión: "Yo ya lo expuse, cuatro mujeres le contaron su historia llorando. Esa señora no perdió la sonrisa (Rocío Hernández, anterior consejera de Sanidad en Andalucía)... ¿pero qué pretende que vayamos otra vez a que se rían de nosotras?".

Y no solo tratan de ensuciar la imagen de la asociación, sino que vinculan su lucha con un interés político favorable al PSOE. Para ello, incluyen varias fotografías reales de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, y María Jesús Montero, vicepresidenta primera, con miembros de Amama así como un artículo en la web titulado 'Gracias por estar siempre PSOE'.

Eso sí, vuelven a hacer una omisión intencionada de las fotografías que representantes de la asociación tienen con cargos del PP como José Luis Sanz, alcalde de Sevilla, y artículos como uno agradeciendo al Ayuntamiento de Bormujos y a su alcaldesa, curiosamente también del PP.

"Tenemos muchas fotografías con gente del PP. Tengo fotos con ellos también. Es un despropósito", ha reaccionado Claverol este jueves en Más Vale Tarde tras conocer la existencia del vídeo, que además ha indicado que le parece que están haciendo un uso "torticero" de las redes sociales y las imágenes de Amama.

Porque con la publicación del vídeo y un uso sesgado de las imágenes de la Amama, el único objetivo es desprestigiar y jugar con el dolor de estas mujeres. Dar a entender que solo hay un interés político tras las quejas de esta asociación, a la que el PP, en palabras de Antonio Sanz, nuevo consejero de Sanidad en Andalucía, se refiere como "la asociación de mujeres mastectomizadas de Sevilla".

El vídeo no lleva firma y nadie sabe quien está detrás de esta campaña. Aunque, eso sí, varias cuentas del Partido Popular lo han compartido.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.