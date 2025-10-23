Ahora

La Fiscalía abre diligencias por la crisis de los cribados del cáncer de mama en Andalucía

La Fiscalía de Andalucía ha emitido un decreto para abrir diligencias tras recibir diversas denuncias sobre los fallos detectados en el programa de cribado del cáncer de mama y ya ha reclamado a la Consejería de Sanidad de la Junta que le informe sobre estos hechos.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, felicita al consejero de Sanidad y Presidencia, Antonio SanzEl presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, felicita al consejero de Sanidad y Presidencia, Antonio SanzAgencia EFE

*Noticia en ampliación.

