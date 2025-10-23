Última hora
La Fiscalía abre diligencias por la crisis de los cribados del cáncer de mama en Andalucía
La Fiscalía de Andalucía ha emitido un decreto para abrir diligencias tras recibir diversas denuncias sobre los fallos detectados en el programa de cribado del cáncer de mama y ya ha reclamado a la Consejería de Sanidad de la Junta que le informe sobre estos hechos.
*Noticia en ampliación.