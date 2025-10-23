¿Qué sabe la gente joven sobre Antonio Tejero?: esto es lo que conocen sobre el golpe del 23F

Los detalles Salimos a la calle para saber si los jóvenes saben qué ocurrió el 23F y qué pueden decirnos de Antonio Tejero, autor del intento del golpe de Estado en el Congreso, que no llegó a triunfar.

El equipo de laSexta ha querido salir a la calle para descubrir qué es lo que sabe la gente joven sobre Antonio Tejero. ¿Saben quién es? ¿Recuerdan lo de 'Quieto todo el mundo'? ¿Qué pasó el 23F? Son algunas de las preguntas que hemos querido hacerles.

"La verdad es que me has pillado" o "no, ni idea", son algunas respuestas que han dado algunos de los jóvenes que han sido preguntados por quién es.

Para algunos, el nombre les suena al de un actor o pintor. "Me suena de la tele", señala uno de ellos. Más o menos, lo cierto es que salió en la tele, y no pintaba un futuro muy bueno.

Al ver que de esta forma no sabían responder, se les ha preguntado por la frase de 'quietos todo el mundo'. Sin embargo, esto tampoco les ayudaba a saber quién es. "Ni lo conozco", confiesan.

Por último, al enseñarles un vídeo han terminado recordando un poco sobre lo que ocurrió. Aunque ha costado un poco, logran vincularlo con el intento de golpe de Estado, un hito histórico que marcó a la sociedad española de 1981, por eso hemos querido saber la opinión de los jóvenes.

Al ser preguntados sobre si creen que debería haber salido adelante, dudan en la respuesta. "Si y no. Dependiendo de la época. Si hubiese salido, habría salido una cosa; pero al no salir, ha salido otra", indica uno de ellos. Otra, piensa que en ese momento sí estuvo bien que "fracasase".

Afortunadamente, también hay otros que lo tienen claro. "Sería regresar a una época de estancamiento en España", asegura uno de ellos, mientras que otra joven destaca que lo importante es "la democracia.

