Las pruebas de ADN confirman que el cuerpo hallado en Manises es de una de las víctimas de la DANA

Las pruebas de ADN confirman que el cuerpo hallado en Manises es de Javi, víctima de la DANA de 2024

El contexto El agua arrastró a José Javier Vicent cuando iba en el coche junto a su hija, cuyo cuerpo fue encontrado a más de 60 kilómetros de allí. Otras dos personas permanecen desaparecidas un año después de la tragedia.

Las pruebas de ADN han confirmado que los restos encontrados en Manises pertenecen a Javi, que permanecía desaparecido tras la DANA que asoló Valencia hace casi un año. Javi, de 56 años, desapareció en Pedralba el 29 de octubre mientras conducía con su hija, quien también falleció. Sus restos fueron hallados esta semana durante unos trabajos cerca del cauce del Túria. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha confirmado la identidad. Dos personas siguen desaparecidas: Elizabeth Gil y Francisco Ruiz, ambos declarados fallecidos. La catástrofe dejó en total 229 víctimas mortales.

Las pruebas de ADN han confirmado que los restos mortales encontrados esta misma semana en Manises pertenecen a José Javier Vicent Fas, una de las tres personas que permanecían desaparecidas casi un año después de la DANA que asoló Valencia hace casi un año, dejando 229 víctimas mortales.

Conocido por su entorno como Javi, según medios locales, tenía 56 años cuando desapareció en Pedralba el fatídico 29 de octubre de 2024. La riada se lo llevó cuando conducía junto a su hija, que también falleció y cuyo cuerpo fue hallado a más de 60 kilómetros de allí.

El hallazgo de los restos de Javi se produjo el martes por la tarde, durante unos trabajos de movimiento de tierra cerca del cauce del Túria. Este jueves, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha informado de que los análisis de ADN han confirmado su identidad. El cadáver localizado en el cauce del río Túria, ha indicado, "corresponde a uno de los tres desaparecidos en la DANA de Valencia, en concreto a un hombre de 56 años que fue arrastrado por el agua en la localidad de Pedralba".

El juzgado de guardia de Quart de Poblet ha recibido ya el informe de identificación realizado por la Guardia Civil y el informe de autopsia elaborado por el Instituto de Medicina Legal (IML) de Valencia.

Dos víctimas aún sin aparecer

La semana que viene se cumple el primer aniversario de la catástrofe, que llega con dos personas aún en paradero desconocido: Elizabeth Gil, de 37 años y madre de dos niños, que fue vista por última vez en Cheste, cuando la riada se llevó el vehículo que conducía su madre, cuyo cadáver sí fue encontrado; y Francisco Ruiz, de 64 años, que desapareció en Montserrat tras poner a salvo a sus dos nietos, de cinco y 10 años, en el techo de su coche.

Tanto ellos como Javi ya habían sido declarados legalmente fallecidos: el pasado mes de mayo, un juzgado declaró oficialmente el fallecimiento de Elizabeth. Previamente, en marzo, Francisco y Javi ya habían sido declarados fallecidos. Los tres figuraban ya en el cómputo de los 229 fallecimientos por los que se sigue actualmente la causa penal por la DANA, que se halla en fase de instrucción en un juzgado de Catarroja.

