Perdón, y ya: el consejero de Sanidad no aclara qué ha ocurrido ni a cuántas mujeres afecta el fallo en los cribados de cáncer de mama

Perdón, y ya. Así se podría resumir la comparecencia del consejero de Sanidad en el Parlamento de Andalucía. Antonio Sanz ha reconocido errores por la crisis de los cribados en un intento por calmar las aguas. "Se reconocen las disfunciones. Se depuran responsabilidades. Hemos pedido perdón", ha destacado.

Comparece una semana después de ser nombrado. "Les propongo de verdad abrir una nueva etapa en la gestión sanitaria andaluza. Nada puede ocultar el compromiso de este Gobierno con la sanidad pública", ha defendido.

Un compromiso que le cuesta creer a la oposición. "Hoy tendría que haber subido a dar explicaciones el presidente de la Junta de Andalucía", ha señalado José Ignacio García, portavoz parlamentario de Adelante Andalucía, que le reprocha lo alejadas que están sus propuestas del sistema sanitario andaluz.

Por su parte, Inmaculada Nieto, portavoz del grupo parlamentario Por Andalucía, ha indicado que se ha notado ampliamente en su intervención que "no tiene las explicaciones, ni los datos, ni el fondo de armario para afrontar un debate sobre las fallas de la situación de la sanidad pública que llevaba pedido por la oposición dos años".

Una intervención en plena crisis por el funcionamiento de los programas de cribado de cáncer. "Para tener este debate ha sido necesario que sus políticas se conviertan en un escándalo nacional tan descomunal como indecente", ha destacado María Márquez, portavoz del PSOE andaluz.

Responsabilidad por la que ha respondido el consejero, ante la ausencia de Juanma Moreno. "Lecciones al presidente de la Junta, ninguna. Da la cara permanentemente en el Parlamento", ha defendido. Una ausencia que la oposición ha interpretado como una espantada.

Compara lo ocurrido con la caída de Amazon

El reconocimiento de errores y las palabras de disculpas las ha realizado después de haber hecho unas polémicas declaraciones en las que comparaba el fallo de los cribados con la caída de los servidores de Amazon. "Ayer le pasó a Amazon, o miren ustedes el concierto de la Oreja de Van Gogh, que había tanta gente que se cayó el sistema también", aseveraba Antonio Sanz ante los medios de comunicación.

De esta forma, añadía que esto ha sido "una eventualidad". "A nosotros en la Junta de Andalucía el sistema se nos ha caído muchas veces", destacaba el responsable de la sanidad andaluza, que aprovechaba para pedir "prudencia y serenidad, porque estamos poniendo en riesgo un sistema que salva vidas".

La presidenta de AMAMA pide su cese

La presidenta de AMAMA, Ángela Claverol, ha pedido el cese del consejero después de escuchar cómo Antonio Sanz Antonio Sanz se refería a AMAMA como una "asociación de mujeres mastectomizadas".

"Si no sabe cómo nos llamamos, quizás hay que pasar al siguiente consejero", ha asegurado Ángela Claverol en Al Rojo Vivo, donde ha comentado que la palabra mastectomizadas es "dolorosísima" para ellas.

