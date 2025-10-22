Amama denuncia que las pruebas de cáncer borradas "siguen sin aparecer" y pide el cese del consejero: "Tenemos la verdad"

El contexto Amama denunció ante la Fiscalía que estaban desapareciendo pruebas diagnósticas de los cribados de cáncer de mama y el consejero de Sanidad, Antonio Sanz, lo tachó de "infundios". Posteriormente, el propio SAS admitió fallos técnicos para acceder a los informes.

"Esto es patético". Así sentencia la presidenta de Amama, Ángela Claverol, la actuación de la Junta de Andalucía en las últimas horas, después de que el consejero de Sanidad, Antonio Sanz, acusara a la asociación de mentir sobre el borrado de pruebas diagnósticas, para que después el propio Sistema Andaluz de Salud (SAS) admitiera "incidencias técnicas" para acceder a los informes del programa de cribados de cáncer de mama.

Entrevistada en Al Rojo Vivo, Claverol responde al también consejero de Presidencia, después de que la víspera instara a Amama a dejar de "lanzar infundios" y de "intentar desprestigiar al sistema público de salud y a los profesionales". Unas palabras ante las que la presidenta de la asociación -la misma que denunció los fallos en los cribados- deja claro que ellas no hablan mal de los profesionales sanitarios. "Al revés, les aplaudimos, son los que nos salvan la vida. Hablamos mal de la negligencia y la gestión", sostiene.

"No me importa que nos digan que somos mentirosas, miedicas... No hiere el que quiere sino el que puede. La verdad la tenemos nosotras, puede decir lo que le dé la gana porque sabemos que tenemos la verdad", sentencia. "Esto es patético, luego reconoce que sí que llevamos razón... Ya van cuatro o cinco consejeros, ¿cuántos más va a tener?", desliza.

"A lo mejor Moreno tiene que pasar al siguiente consejero"

Claverol, además, traslada su indignación por el hecho de que el consejero -que asumió la cartera autonómica de Sanidad tras la dimisión de la anterior titular, Rocío Hernández, por los fallos en los cribados- se refiriese erróneamente a su organización como "Asociación de Mujeres Mastectomizadas de Sevilla". "Si a estas alturas no sabe que nos llamamos Amama, a lo mejor tiene que pasar al siguiente consejero", asevera.

"Si a estas alturas se permite utilizar la palabra 'mastectomizada', que para nosotras es dolorosísimo, a lo mejor tiene que pasar Moreno Bonilla al siguiente consejero", insiste Claverol, que acusa a Sanz de "hablar para hacer daño". "Yo no soy una mujer mastectomizada, soy Ángela Claverol", reivindica.

Pruebas diagnósticas desaparecidas

La presidenta de Amama, que este martes presentó un escrito ante la Fiscalía denunciando el borrado de pruebas de las aplicaciones ClicSalud y Diraya -utilizadas por los pacientes y los profesionales, respectivamente- espera ahora que la "Fiscalía vuelque todos los datos" y "haga una intervención rápida". "Hasta ahora mismo sabemos que siguen sin aparecer las mamografías", denuncia Claverol, que sostiene que "esto lo han tenido que planear con antelación". "Esto está planeado", insiste.

En concreto, cita el caso de una paciente que ha recogido su historia clínica en el Hospital Virgen de la Macarena "y está todo menos la mamografía". "Presuntamente estos hechos son gravísimos", asevera Claverol, que advierte de que en la asociación tienen "el correo petado de mujeres que nos están diciendo que a ellas también les han borrado pruebas". "A lo mejor tiene que reconocer Moreno Bonilla, Antonio Sanz, la directora del SAS o quien sea que son incapaces de arreglar este escándalo", sentencia.

Rechaza reunirse con la Junta

Por otra parte, la presidenta de Amama confirma que ahora mismo no quieren reunirse con la Junta de Andalucía y recuerda que ya se lo hicieron en su momento con la anterior consejera. "¿Qué pretende? ¿Que vayamos otra vez a que se rían de nosotras? ¿Que sigamos exponiendo a las mujeres el dolor que tienen? ¿Pero qué pretende, una fotito?", denuncia Claverol, que señala que podrán sentarse "cuando haya arreglado este problema".

"¿Cómo me voy a sentar con alguien que no ha hecho nada todavía?", insiste. "¿Cómo pueden vivir y acostarse por la noche con mujeres que han desarrollado cánceres avanzados y ya hay muertes constatadas?", continúa Claverol, que insiste en que "Amama se juntará con él cuándo diga dónde está el problema, cuántas están afectadas, que no son 2.000, cómo lo va a arreglar y qué va a conseguir" y reclama "que haga las pruebas". "Hay un reloj que sigue diciendo 'tic tac', 'tic tac' y aún no has hecho ninguna prueba", añade.

Claverol, que cree que el borrado de los informes obedece a un intento de ganar tiempo, insiste: "¿Cree que las afectadas se quieren volver a reunir con el causante de su cáncer avanzado?". "Esto es un despropósito bestial", zanja.

