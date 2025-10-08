Ahora

Cribado del cáncer

La consejera andaluza de Salud presenta su dimisión por los fallos detectados en el cribado de cáncer de mama

¿Por qué es importante? Juanma Moreno ha hecho el anuncio una semana después de que saltase el escándalo del cribado del cáncer de mama.

magen de la consejera de Salud y Consumo, Rocío HernándezLa exconsejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández.EP

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado este miércoles que ha aceptado la dimisión de su consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández, tras el escándalo de los cribados de cáncer de mama que se denunció hace una semana.

*Noticia en ampliación.

