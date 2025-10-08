La consejera andaluza de Salud presenta su dimisión por los fallos detectados en el cribado de cáncer de mama

¿Por qué es importante? Juanma Moreno ha hecho el anuncio una semana después de que saltase el escándalo del cribado del cáncer de mama.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado este miércoles que ha aceptado la dimisión de su consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández, tras el escándalo de los cribados de cáncer de mama que se denunció hace una semana.

*Noticia en ampliación.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.