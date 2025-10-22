La presidenta de AMAMA pide el cese del consejero tras llamarlas "mastectomizadas": "Yo no soy una mujer mastectomizada, soy Ángela Claverol"

¿Qué ha dicho? Ángela Claverol cree que Antonio Sanz habla "para hacer daño" cuando se refiere a AMAMA como "asociación de mujeres mastectomizadas". "Nadie tiene que saber que me han quitado una parte de mi cuerpo", critica.

Este martes, el Consejero de Salud de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, se refirió a AMAMA (Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama) como "asociación de mujeres mastectomizadas", unas palabras que, para la presidenta de la asociación, querían "hacer daño" a las mujeres.

"Si no sabe cómo nos llamamos, quizás hay que pasar al siguiente consejero", ha asegurado Ángela Claverol en Al Rojo Vivo, donde ha comentado que la palabra mastectomizadas es "dolorosísima" para ellas.

"Es hablar para hacer daño. Yo no le digo nunca a nadie que estoy mastectomizada, nadie tiene que saber que me han quitado una parte de mi cuerpo", ha asegurado a Antonio García Ferreras en laSexta. "Es como si le digo a alguien negro, es lo mismo. No soy una mujer mastectomizada, soy Ángela Claverol", ha sentenciado.

Previamente, ha matizado las palabras de Sanz cuando aseguraba que desde AMAMA se estaban lanzando "infundios" y se intentaba "desprestigiar a los profesionales", algo que Claverol descarta de lleno.

"No hablamos mal de los profesionales, hablamos mal de la negligencia y la gestión. No me importa que digan que somos mentirosas o miedicas; no hiere el que quiere, sino el que puede. La verdad la tenemos nosotras. Esto es patético", afirma Claverol.

