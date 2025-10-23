Ángela Claverol, presidenta de Amama: "Es un despropósito. Tenemos fotos con políticos del PSOE y del PP"

El contexto Cargos de la Junta de Andalucía han compartido un vídeo, del que se desconocer el autor, que intenta vincular a Amama con el PSOE tras la crisis de los cribados.

Cargos de la Junta de Andalucía han compartido un vídeo anónimo que vincula a Amama con el PSOE tras la crisis de los cribados, algo que Ángela Claverol, presidenta de la asociación, califica de "despropósito". En una entrevista en Más Vale Tarde, Claverol aclaró que Amama tiene vínculos tanto con el PSOE como con el PP, afirmando: "Tenemos muchas fotografías con gente del PP". Criticó el uso "torticero" de las redes y las imágenes, pero prefiere no defenderse de las acusaciones, subrayando que el foco debe estar en las mujeres y en los fallos de los cribados. El vídeo muestra a miembros de Amama con líderes del PSOE y advierte sobre el uso político de la causa del cáncer de mama.

Cargos de la Junta de Andalucía han compartido un vídeo, del que se desconocer el autor, que intenta vincular a Amama con el PSOE tras la crisis de los cribados. Un hecho que Ángela Claverol, presidenta de la asociación, ha calificado de "despropósito".

En una entrevista en Más Vale Tarde ha dejado claro que ellas tienen vínculos tanto con los socialistas como con los 'populares'. "Tenemos muchas fotografías con gente del PP", ha asegurado.

Por tanto, ha indicado que le parece que están haciendo un uso "torticero" de las redes sociales y las imágenes de Amama. "Tengo fotos con ellos también. Es un despropósito", ha recalcado.

Sin embargo, ha confesado que prefiere no "defenderse" de estas acusaciones porque cree que no debe hacerlo. "Hay que poner el foco en las mujeres y en el escándalo", ha reiterado, dejando claro que lo importante es que se den explicaciones sobre los fallos en los cribados.

La polémica surge tras un vídeo que se ha estado difundiendo por las redes en el que verse a mujeres que forman parte de la asociación fotografiándose con el presidente del Gobierno o con la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

El vídeo recoge las siguientes frases: "No caigas en la trampa. Que nadie te engañe. Están utilizando la causa del cáncer de mama para hacer política".

