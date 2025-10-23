Junts sopesa convocar una consulta entre la militancia sobre su apoyo al Gobierno

Los detalles Carles Puigdemont ha convocado una reunión de la ejecutiva del partido el próximo lunes en Perpiñán (Francia) después de que la formación independentista subiese el tono contra Sánchez.

JxCat está considerando consultar a sus afiliados sobre la continuidad de su apoyo al Gobierno de Pedro Sánchez. Carles Puigdemont ha convocado una reunión de la ejecutiva del partido en Perpiñán, Francia, para discutir esta posibilidad, que se ha comentado internamente. La decisión final la tomará la cúpula del partido, pero podría refrendarse mediante una consulta a la militancia. Anteriormente, JxCat ya consultó a sus afiliados sobre el apoyo a Sánchez y su participación en el Govern de la Generalitat. Pedro Sánchez ha expresado su respeto por el proceso interno de Junts y asegura que se están cumpliendo los compromisos con la formación independentista.

La dirección de JxCat baraja someter a consulta entre sus afiliados la continuidad de su apoyo al Gobierno que preside Pedro Sánchez, según ha avanzado La Vanguardia y han confirmado a EFE fuentes de la formación independentista.

El presidente de JxCat, Carles Puigdemont, ha convocado una reunión de la ejecutiva del partido este lunes en Perpiñán (Francia) después de que la formación independentista subiese el tono ayer contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y le advirtiese de que quizás había llegado el momento de "empezar a hablar de la hora del cambio".

Según ha informado el partido, la reunión, que se celebra "de acuerdo con el calendario previsto", tendrá lugar el próximo lunes en el espacio Les 5 Éléments, en el que JxCat ha llevado a cabo otros actos con anterioridad.

Está previsto que a las 17:00 horas JxCat ofrezca una comparecencia de prensa para valorar la actualidad política, aunque el partido no aclara quién comparecerá en la misma. Las mencionadas fuentes explican que la consulta a la militancia es una de las posibilidades que está encima de la mesa y que se llevaría a cabo para refrendar la decisión final, que la tomará la cúpula del partido.

La consulta a la militancia es una posibilidad que hace días que se comenta a nivel interno entre cuadros y dirigentes del partido, si bien no será hasta el lunes, en la reunión de la ejecutiva, cuando Junts tome una decisión al respecto.

De hecho, JxCat ya sometió al aval de la militancia el acuerdo para hacer presidente del Gobierno a Pedro Sánchez en noviembre de 2023 e hizo lo propio para decidir si salía o no del Govern de la Generalitat que presidía Pere Aragonès.

En las últimas semanas, los dirigentes de JxCat han remarcado en público que antes del verano "pasarían cosas" y se dieron de margen hasta mediados del mes de diciembre para tomar una decisión sobre su apoyo al Gobierno de Sánchez ante lo que consideran numerosos "incumplimientos".

Sánchez asegura que "respeta" la consulta de Junts

Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reaccionado a esta noticia mostrando su respeto por el "funcionamiento interno" de Junts. El líder del Ejecutivo ha asegurado que se está cumpliendo con los compromisos alcanzados con la formación independentista que la amnistía se aprobó con el fin de "normalizar las relaciones".

En canto a la posibilidad de una futura reunión con Puigdemont, Sánchez ha dicho que se llevará a cabo "cuando toque".

