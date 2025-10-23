"No me voy a ir, voy a luchar": el pulso de Maricarmen, de 87 años, al fondo buitre que quiere desahuciarla

El edificio fue comprado recientemente y la nueva propiedad le exige un alquiler de 1.650 euros al mes, más del triple de lo que paga actualmente. Sin embargo, esta mujer asegura que no puede pagar lo que le piden porque cobra una pensión de 1.450 euros: "¿De qué vivo entonces?".

Maricarmen tiene 87 años y lleva más de siete décadas viviendo en el mismo piso del madrileño barrio de Retiro. Allí ha pasado toda su vida y tal como asegura, la vivienda guarda muchos de sus mejores recuerdos, pero ahora un fondo buitre le exige abandonar su hogar sin mirar atrás.

El edificio fue comprado recientemente y la nueva propiedad le exige un alquiler de 1.650 euros al mes, más del triple de lo que paga actualmente. Sin embargo, esta mujer asegura que no puede pagar lo que le piden.

"Mi sorpresa fue que recibí una carta del fondo buitre en el que se me decía que tenía que irme de mi casa. No le hice ningún caso porque ellos no pueden echarme. Si en algún momento me echan, será un juez el que me diga", revela.

Asimismo, explica que el próximo 29 de octubre a las 10:30 horas se enfrentará a un desahucio del que se le comunicó tan solo unos días antes. "Yo me sentí humillada. Les notifiqué previamente mi pensión (que es de 1.450 euros). ¿Cómo pueden pretender ponerme un alquiler de 1.650 euros? ¿De qué vivo entonces?", se pregunta en una entrevista en Más Vale Tarde.

"Un desahucio con 20 días de comunicación"

"Mi problema es que tengo un desahucio con 20 días de comunicación para mover una casa de 70 años. Pero insisto, no me voy a ir. Llevo luchando años y voy a luchar hasta el final porque están jugando con mi vida", añade Maricarmen.

A su vez, esta mujer insiste en que todo ciudadano tiene "derecho a un techo y a un piso": "Insisto, es mi casa, es mi techo es mi vida y a mi nadie puede quitarme una vida de 70 años".

Su historia ha dado la vuelta al país y simboliza la de miles de personas que están siendo expulsadas de sus casas. Es por ello que las redes sociales y el Sindicato de Inquilinos e Inquilinas de Madrid se han volcado con la anciana, quienes piden justicia.

