Un nuevo indulto del republicano

De la cárcel a ingresar dinero en la empresa de Trump y conseguir el indulto presidencial: EEUU perdona la condena de Changpeng Zhao

Los detalles El empresario fue condenado a cuatro meses de prisión y a pagar 50 millones de dólares por lavado de dinero y por engañar a inversores y regulares, incumplir las normas del mercado de valores y malversar fondos.

El fundador y CEO de la empresa de intercambio de criptomonedas Binance, Changpeng Zhao.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha concedido el indulto a Changpeng Zhao, el fundador de Binance, apenas un año después de que fuera condenado por permitir el lavado de dinero a gran escala dentro de su plataforma.

El magnate fue condenado a cuatro meses de prisión y a pagar 50 millones de dólares, pero no solo por este delito. Binance es considerada la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo por lo que su CEO la aprovechó conscientemente para engañar a inversores y regulares, incumplir las normas del mercado de valores y malversar fondos.

Asimismo, a su compañía se le impusieron además sanciones por valor de 4.300 millones de dólares. Zhao, conocido mundialmente como "CZ", creó Binance en 2017, una empresa que llegó a mover más dinero que cualquier otro mercado de criptomonedas.

Su éxito fue tan rápido como su caída ya que en 2024 admitió haber incumplido las normas estadounidenses contra el blanqueo de capitales. Es por ello que su condena fue interpretada como una advertencia para todo el sector de las criptomonedas.

Zhao ha estado un tiempo pidiendo su indulto al republicano y para lograrlo no se ha cortado a la hora de ingresar ingentes cantidades de dinero en el mercado de criptomonedas de la familia Trump, World Liberty Finance.

¿Socio de Trump?

Además, según una investigación del Wall Street Journal, el mercado cripto de la familia Trump se habría asociado con otra empresa cripto llamada Pancake Swap. De su lado, esta estaría gestionada en su mayor parte por Binance.

Gracias a esas inversiones de Binance y a la gestión de su mercado de criptomonedas, la familia del presidente ha ingresado 4.500 millones de dólares en cripto desde que Trump llegó a la Casa Blanca, por lo que se podría decir que lo que ha hecho el CEO de Binance ha sido comprar su propio indulto.

