Amama muestra su resignación ante la falta de explicaciones de Juanma Moreno: "Las mujeres en Andalucía no interesamos"

Las mujeres de Amama están resignadas al ver que continúan sin darles explicaciones por los fallos en los cribados de cáncer. "Le importamos a todo el mundo menos a la Junta de Andalucía", ha lamentado la presidenta de la organización, Ángela Claverol.

Sobre este asunto, la Fiscalía acaba de anunciar que investigará los cribados y pedirá un informe al Gobierno andaluz. Mientras, el Partido Popular ha tumbado dos propuestas de la oposición: una para poner en marcha una comisión de investigación sobre este asunto, y otra iniciativa para indemnizar a las víctimas.

Dos medidas que el PP andaluz ha rechazado, aunque a las víctimas esto no les ha pillado por sorpresa. "Yo entendía que no iba a salir porque las mujeres en Andalucía no interesamos", ha destacado Claverol.

Por su parte, desde la Junta de Andalucía aseguran que el servicio andaluz de salud ya tiene un procedimiento para indemnizar a posibles victimas.

Además, Juanma Moreno ha vuelto a insistir en que las mujeres de Amama no han querido reunirse con él. "Yo les abrí las puertas de mi despacho, pero ellas prefirieron ir a manifestarse frente a él", ha asegurado. Un momento que ha aprovechado para destacar que echa en falta que tengan una actitud "colaborativa y constructiva".

Lo cierto es que, de momento, ellas no han recibido todavía ninguna disculpa después de que el nuevo consejero de Salud andaluz, Antonio Sanz, se refiriese a ellas como "mujeres mastectomizadas". "Hay que tener poca clase política para meterse con las víctimas", ha criticado la presidenta de la asociación.

En el pleno de ayer, el consejero sí que quiso pedir "perdón", aunque de manera genérica. "Ya lo hemos pedido y lo vuelvo a hacer", destacaba.

Una crisis que no deja de crecer mientras las víctimas siguen a la espera de sus pruebas.

