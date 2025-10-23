Cargos de la Junta comparten un vídeo que intenta vincular a Amama con el PSOE tras la crisis de los cribados

Los detalles El vídeo, con fotografías de mujeres de la asociación con miembros socialistas, ha sido compartido por cargos del PP andaluz en las últimas horas. Juanma Moreno ha evitado responder y critica que la asociación no se haya querido reunir con la Junta.

Un vídeo intenta vincular a la asociación Amama con Pedro Sánchez y el PSOE, mostrando a sus miembros fotografiándose con el presidente del Gobierno y la vicepresidenta primera, María Jesús Montero. Algunos miembros de la Junta de Andalucía han compartido el vídeo, cuyo autor es desconocido. En el vídeo se incluye una entrevista de Antonio García Ferreras a Ángela Claverol, donde la presidenta de Amama admite que no quieren reunirse con la Junta. García Ferreras critica el vídeo, calificándolo de "impresentable". Juanma Moreno, presidente de la Junta, respeta a Amama pero lamenta su falta de disposición para dialogar.

Un vídeo intenta vincular a la asociación Amama con Pedro Sánchez y el PSOE. En las imágenes que acompañan a estas líneas, puede verse a mujeres que forman parte de la asociación fotografiándose con el presidente del Gobierno o con la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. laSexta puede confirmar que algunos miembros de la Junta de Andalucía han compartido el vídeo en las últimas horas, del que se desconoce el autor.

Como parte del vídeo se recoge un fragmento de la entrevista de Antonio García Ferreras a Ángela Claverol este miércoles en Al Rojo Vivo, cuando la presidenta de Amama reconoce que no quieren reunirse con la Junta de Andalucía. "Es verdad, no queremos", afirmaba.

El vídeo recoge las siguientes frases: "No caigas en la trampa. Que nadie te engañe. Están utilizando la causa del cáncer de mama para hacer política". "El vídeo es impresentable", ha comentado García Ferreras sobre estas imágenes con las que se busca desacreditar a las representantes de Amama.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha evitado pronunciarse acerca de este vídeo, mostrando su "máximo respeto" por la asociación Amama, si bien ha reconocido que lo ha visto en la mañana de este jueves. Lo que sí que ha hecho ha sido recriminar que la asociación no quiera haberse sentado a "dialogar" con la Junta.

"Les pedí que nos ayudaran. Hasta ahora han apostado por otra vía, una vía que, desde mi punto de vista, no es la correcta. Hay otras asociaciones y entidades que sí tienen relación con nosotros y sí tienen propuestas. Echo de menos que Amama esté en esta actitud colaborativa y constructiva", lamenta Moreno.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.