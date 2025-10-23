Sánchez "respeta" la decisión de Junts de someter a consulta el apoyo al Gobierno y asegura una reunión con Puigdemont "cuando toque"

¿Qué ha dicho? El presidente del Gobierno ha reaccionado a la posibilidad de que Junts consulte a su militancia si debe seguir apoyando al Ejecutivo y ha aseverado que respeta el "funcionamiento interno" de cualquier formación.

Pedro Sánchez ha expresado su respeto hacia la decisión de Junts de consultar a su militancia sobre si deben continuar apoyando al Gobierno. En una comparecencia en Bruselas, tras la reunión del Consejo Europeo, Sánchez destacó que respeta el funcionamiento interno de cualquier partido, refiriéndose a la posible consulta de Junts sobre los acuerdos de investidura con los socialistas. La dirección de Junts considera preguntar a sus militantes sobre su apoyo al Ejecutivo, decisión que se discutirá en una reunión en Perpiñán. Sánchez también mencionó su disposición a reunirse con Carles Puigdemont en el futuro, subrayando que el Gobierno está cumpliendo con sus compromisos de investidura.

Pedro Sánchez "respeta" la decisión de Junts de consultar a su militancia si deben seguir apoyando al Gobierno. El líder del Ejecutivo ha mostrado absoluta tranquilidad después de que este jueves se haya conocido que Carles Puigdemont barajará con su ejecutiva la posibilidad de someter a la opinión de sus afiliados la continuidad de su apoyo al bloque socialista.

En una comparecencia ante los medios de comunicación en Bruselas al término de la reunión del Consejo Europeo, el presidente del Gobierno ha explicado que respeta "el funcionamiento interno de cualquier partido" tras ser preguntado por la posible consulta que realizará Junts a su militancia haciendo balance de los acuerdos de investidura a los que llegaron socialistas e independistas hace dos años.

Según ha informado la Agencia Efe, la dirección de la formación catalana valora preguntar a sus militantes si debe seguir estando del lado del Ejecutivo, una decisión que se tomará en la reunión de la ejecutiva del partido que prepara para este lunes en Perpiñán (Francia). Una acción que adoptaría la cúpula de la formación, pero que estaría refrendada por esa posible consulta.

Además, Sánchez ha comentado que se reunirá con Puigdemont "cuando toque". "¿Para qué hemos aprobado la amnistía? Para normalizar la situación", ha explicado a los periodistas presentes en Bélgica, a los que también ha dicho entre risas "ya tenéis el corte" tras la afirmación de que se podrá encontrar con el líder catalán en un futuro.

"Lo que está manos del Gobierno de España se está cumpliendo; lo que depende de otros estamos trabajando para que se cumpla", ha añadido el presidente del Gobierno apuntando que su Ejecutivo sigue tratando de cumplir los compromisos que el PSOE acordó con Junts para su investidura.

