Cumbre progresista en Barcelona, en directo | Sánchez recibe a Lula para presidir la primera cita de alto nivel España-Brasil

Ribera, tras las críticas de Trump al papa: "Con amenazas no se convence a nadie" La vicepresidenta de la Comisión Europea para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera, ha salido al paso este viernes de las críticas del presidente de EEUU, Donald Trump, al papa León XIV: "Con amenazas no se convence a nadie", ha subrayado. Así lo ha dicho en declaraciones a los medios a su llegada a la Global Progressive Mobilisation, un foro de fuerzas socialistas y progresistas que se reúne entre hoy y mañana sábado en Barcelona. Antes de participar en una de las mesas redondas, y a preguntas de los periodistas, Ribera ha señalado que es "muy significativo que cuando un hombre de paz, como institucionalmente corresponde al papa, defiende la paz y el respeto de los derechos de la población civil indefensa, nos encontremos mensajes enormemente agresivos por alguien que ostenta responsabilidades políticas de primer nivel". "Solamente sobre la base del respeto mutuo podemos seguir avanzando", ha recalcado Ribera, que ha "rechazado contundentemente esas amenazas constantes que algunos parecen utilizar como la forma de querer convencer a los demás. Pues no, con amenazas no se convence a nadie". Ribera ha reivindicado la "defensa del derecho internacional, el respeto mutuo y la construcción de soluciones", frente a quienes utilizan "el uso de la fuerza en la toma de decisiones o en la imposición de esas decisiones a terceros". EFE Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo

Petro: "La posición de España sobre la guerra en Irán es de vanguardia en Europa" El presidente colombiano, Gustavo Petro, ha asegurado que la posición de España frente a la guerra en Irán y la migración está a la "vanguardia" de Europa. Durante su entrevista en 'Los Desayunos' de RTVE y Efe, Petro ha valorado así la posición del Gobierno de España de "enfrentar que lo que han hecho en Irán es una agresión que rompe con el derecho internacional y aceptar que la migración no es empobrecedora de Europa, como dijo Hitler de los judíos, sino enriquecedora". Y ha elogiado la postura de España frente a la xenofobia de las formaciones de extrema derecha europeas. EFE Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo

Petro critica a quienes usan el odio para ganar elecciones y compara a Trump con Hitler El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha criticado este viernes a quienes utilizan el odio y la xenofobia para ganar elecciones y ha advertido de que "Hitler está otra vez vivo en Europa", en referencia al auge del autoritarismo en el continente. Lo ha dicho este viernes en el programa 'Los Desayunos' de RTVE y Efe, emitido en el marco de la Global Progressive Mobilisation (GPM) que se celebra en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) y que reúne a líderes de izquierdas de todo el mundo. Preguntado por la regularización de migrantes aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez, que afectará a un millón de colombianos, Petro ha dicho que "la fuerza de trabajo es la fuente de la riqueza, independientemente del color de la piel o la sexualidad, el cerebro es el mismo", y a añadido que la fuerza del trabajo es cada vez más cerebral en el mundo. En este sentido, ha recordado que Hitler echó al científico Albert Einstein: "Excluir gente es excluir cerebros, no pieles", y ha advertido de que el líder nazi ya ganó elecciones con odio y xenofobia. "Hitler está otra vez vivo en Europa, algo que no se dice, pero es así y quiere enviar bombarderos a bombardear ciudades", ha dicho, en el marco de lo que ha calificado de genocidio en Gaza y las políticas expansionistas de Donald Trump, a quien ve imbuido por Israel. Europa Press Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo

Ribera en ARV: "Esta cumbre tiene que ver con la afirmación de los valores progresistas" La vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera, ha hablado en Al Rojo Vivosobre la cumbre de este fin de semana en Barcelona y sobre si es un encuentro anti Donald Trump. "Es una cumbre que quiere reafirmar la importancia de los valores progresistas, de diálogo, de paz, de respeto a las normas, de respeto a las personas... de tomar decisiones que resuelvan los problemas de las personas en el día a día y anticipando los problemas que sabemos que serán enormes si no los hacemos fuertes", ha señalado. Ribera dice que la solidaridad tiene poco que ver con "la ley del más fuerte": "Esta cumbre es por la afirmación de los valores progresistas" Ribera ha hablado de que la solidaridad tiene poco que ver con "la ley del más fuerte" y ha dicho que "más por afirmarse en contra de otros es un cumbre por la afirmación de los valores progresistas, que necesitan actualización". Para Ribera, "hay una voluntad fuerte de ponerse en pie y encontrar las respuestas más adecuadas para el día a día de los ciudadanos y para trabajar juntos en agendas compartidas a escala internacional". Al Rojo Vivo Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo

Petro asegura que los estados nación están en crisis y que la fuerza ahora está en los pueblos El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha asegurado que los estados nación están en crisis y que la fuerza ahora está en los pueblos, por lo que ha apostado por una democracia global, una hermandad entre los pueblos". Lo ha dicho este viernes en una entrevista a RTVE y Efe, emitida en el marco de la Global Progressive Mobilisation que se celebra en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) y que reúne a líderes de izquierdas de todo el mundo. Respecto a este foro, Petro ha dicho que no es la primera vez que las fuerzas progresistas se reúnen y ha recordado las iniciativas del demócrata Bernie Sanders en Estados Unidos, "su intento de unir y articular progresistas latinoamericanos con progresismos estadounidenses". "El hecho de hablar en nuestra lengua hace que una mirada importante vaya a la Península Ibérica, con todo lo que nos separa pero también lo que nos une, es el principio de contradicción", ha dicho. Europa Press Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo

Ayuso reivindica su "foto de libertad" frente a la "reunión de narco-Estados" de Sánchez La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, defendió este viernes la "foto de la libertad" que este sábado escenificará con la nobel de la paz y la presencia de la opositora venezolana, María Corina Machado, frente a la "reunión de narco-Estados" del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en Barcelona, con varios líderes progresistas globales. "Quizás son dos fotos mañana: la de esa reunión del mundo libre y la de una reunión de narco-Estados en torno al presidente Sánchez, que quiere erigirse como el líder de una confederación de algunos países que, desde luego, no se caracterizan precisamente por ser democracias liberales", dijo Ayuso en declaraciones a los medios tras reunirse en Bruselas con el comisario de Agricultura, Cristophe Hansen. La jefa del Ejecutivo madrileño recibirá mañana en la Puerta del Sol a la líder opositora venezolana María Corina Machado, junto a la comunidad venezolana residente en España, para entregarle la Medalla de Oro de la región. laSexta.com Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo

Carteles en diversas marquesinas de Barcelona con lemas como "No hay paz sin autodeterminación" Esta semana la CUPremitió una carta a cinco líderes mundiales que participan en las cumbres internacionales convocadas en Barcelona, para advertirles de que "no hay paz sin autodeterminación". La carta fue enviada en catalán a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum; el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi; el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, y el presidente colombiano, Gustavo Petro. En paralelo, activistas de la CUP han colocado carteles en diversas marquesinas de la ciudad de Barcelona con lemas como "No hay paz sin autodeterminación", "No hay paz dentro de la OTAN" o "Pueblos del mundo, alcémonos". EFE Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo

La CUP: "Sánchez no puede hablar de paz mientras niega el derecho a la autodeterminación" La portavoz de la CUP Su Moreno ha afirmado este viernes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "no puede hablar de paz mientras niega el derecho a la autodeterminación del pueblo catalán" y "participa de la estructura de guerra que es la OTAN". Así lo ha afirmado desde Fira Barcelona Gran Via, donde se celebra la Global Progressive Mobilisation, un foro de fuerzas progresistas internacionales que culmina mañana sábado con las intervenciones de Sánchez y del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Según Moreno, "el Estado español no puede erigirse como defensor de la paz mientras mantiene contradicciones estructurales profundas" ya que "forma parte de la OTAN, incrementa el gasto militar, adapta su economía a la lógica de guerra y niega el derecho a la autodeterminación de pueblos como el catalán". "La paz implica justicia, democracia real, que los pueblos puedan decidir libremente su futuro", ha recalcado Moreno, antes de añadir: "No regalaremos la bandera de la paz a quien no está dispuesto a defenderla hasta las últimas consecuencias". EFE Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo

Sheinbaum tendrá reuniones bilaterales en Barcelona con Sánchez, Lula, Petro y Orsi La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, indicó este jueves que sostendrá encuentros bilaterales con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el presidente colombiano, Gustavo Petro; el brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva; y el uruguayo, Yamandú Orsi, durante su visita a Barcelona este sábado. "Obviamente, con el presidente de España. Con el presidente Lula, Petro, con el presidente de Uruguay. Queremos reunirnos con el presidente del (Consejo de) la Unión Europea (UE)", informó Sheinbaum en su conferencia de prensa diaria. La visita de Sheinbaum, la primera de un presidente de México desde Enrique Peña Nieto (2012-2018) a España desde 2018, se produce en el marco del Foro en Defensa de la Democracia, en el que participarán diferentes líderes progresistas globales. EFE Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo

La presidenta de Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas define a Sánchez como "referente mundial" La presidenta de Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas (S&D) en la Eurocámara, Iratxe García Pérez, definió este viernes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como "referente mundial" y pidió a los progresistas de todo el mundo que la cumbre que hoy y mañana se celebra en Barcelona "no se quede aquí". Así lo afirmó en un encuentro con periodistas organizado por la Oficina del Parlamento Europeo en Barcelona, asegurando que la Global Progressive Mobilisation (GPM), la cumbre progresista que este viernes y sábado se celebra en Barcelona "sea el inicio de un trabajo conjunto del progresismo internacional y que no se quede aquí". "El momento es ahora y las amenazas son ahora y los desafíos son ahora", advirtió, a la vez que señaló que las relaciones que se fragüen estos dos días deben seguir alimentándose. Además, García subrayó que está muy "satisfecha" de reunir a 3.000 personas, lo que considera una prueba de que "existe ese interés y esa necesidad", y cree que la cita en Barcelona refleja el liderazgo del presidente del Gobierno. Servimedia Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo

Teresa Ribera llega a Barcelona: "Esta cumbre no es frente a nadie" La vicepresidenta primera de la Comisión Europea y comisaria europea de Competencia y exministra Teresa Ribera ya está en Barcelona para participar de los diferentes actos que se celebran este fin de semana organizados por el PSOE en pro del progresismo. Ribera, ha señalado que el encuentro, en el que estarán presentes los presidentes progresista de diferentes países con Pedro Sánchez y Lula Da Silva al frente, "no es una cumbre frente a nadie, si no para con nosotros mismos". Ribera ha señalado así que se hablará de "políticas frente a otros que usan su propia voluntad y la fuerza para imponer decisiones a terceros". "No es frente a nadie, pero es una forma de ofrecer un modelo para resolver problemas globales. Soy optimista, claro que nos vamos a poner de acuerdo, ha habido una gran respuesta a esta convocatoria en todo el mundo", ha indicado. Dayana García Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo

Illa señala que es "un honor" tener a Sánchez y Lula en Barcelona El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, recibió este viernes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a su homólogo brasileño Luiz Ignacio Lula da Silva, con motivo de la I Cumbre España-Brasil. El presidente catalán afirmó que es "un honor" tenerles en Barcelona. La I Cumbre entre España y Brasil ya está en marcha en el Palacio de Pedralbes en Barcelona. La agenda de Illa con el presidente brasileño no termina ahí. El jefe del Ejecutivo catalán tiene previsto volver a coincidir con Lula por la tarde durante la visita al Barcelona Supercomputing Center, una parada con la que la Generalitat busca proyectar la capacidad tecnológica y científica de Cataluña ante uno de los principales líderes latinoamericanos presentes en la cumbre. Servimedia Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo

Este viernes se firmarán varios acuerdos En la cumbre España- Brasil de este viernes está prevista la firma de una serie de acuerdos, entre ellos los que versarán sobre cuestiones económicas y comerciales, minerales críticos o lucha contra la violencia contra las mujeres, antes de una rueda de prensa de ambos líderes. Los dos están en el origen de las tres citas internacionales que se desarrollarán este viernes y sábado en Barcelona, ya que además de esta cumbre bilateral, habrá otra también de carácter institucional denominada En defensa de la Democracia y un foro progresista con participación de representantes de más de un centenar de partidos de todo el mundo. El objetivo que les une es reivindicar las políticas progresistas frente a la ola de extremismo y populismo, con políticas como las que está llevando a cabo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. EFE Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo

El encuentro entre Sánchez y Da Silva en Pedralbes La cumbre hispano-brasileña de este viernes se celebra en el Palacio de Pedralbes, donde Sánchez ha esperado la llegada de Lula junto al resto de su delegación. Ambos se han fundido en un abrazo, han saludado a las autoridades locales que les esperaban y se han dirigido al atril habilitado para escuchar desde allí los himnos nacionales de sus dos países. Entre otras autoridades se han situado junto a ellos, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa; el alcalde de la ciudad, Jaume Collboni; la presidenta de la Diputación, Lluïsa Moret; y el delegado del Gobierno en Cataluña, Carlos Prieto. Después, Sánchez y Lula han pasado revista a las tropas que les rendían honores, a cuyo término el presidente brasileño ha tenido un pequeño despiste de protocolo al ir directamente a saludar a la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz. EFE Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo

Este sábado se celebrará la IV Reunión en Defensa de la Democracia La cumbre de este viernes entre España y Brasil con el encuentro del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de Brasil, Lula da Silva, es el punto de partida de tres días en los que Barcelona acogerá sendas citas, todas ellas en pro del progresismo La segunda gran cita llegará el sábado con la IV Reunión en Defensa de la Democracia, impulsada por España y Brasil desde 2024. Se trata de un foro de carácter intergubernamental, con presencia de jefes de Estado y de Gobierno, vicepresidentes, vicecancilleres, ministros, embajadores y representantes de organismos internacionales. Su objetivo, según el Ejecutivo, es reforzar una respuesta común frente al extremismo, la polarización y la desinformación, fenómenos que "erosionan la cohesión social y amenazan las instituciones democráticas y el multilateralismo". Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo

Sánchez reúne en Barcelona a líderes progresistas de todo el mundo en defensa de la democracia frente a Trump El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reunirá este viernes y el sábado en Barcelona a una docena de líderes progresistas de todo el mundo para hacer un frente común en defensa de la democracia frente a los valores y la figura que representan el presidente estadounidense, Donald Trump. El presidente del Gobierno pide abrirse paso como faro del progresismo mundial tras plantar cara a los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de Israel, Benjamín Netanyahu, con su "no a la guerra". EFE Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo