Feijóo recibe con todos los honores a María Corina Machado en la sede del PP y alaba su valentía

El contexto La opositora venezolana ha llegado en torno a las 11:00 horas a Génova, donde ha sido recibida por el líder 'popular' y por otros altos cargos del partido, entre ellos el secretario general, Miguel Tellado, y la diputada Cayetana Álvarez de Toledo, amiga de Machado.

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se reunió en Madrid con la opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado. El encuentro tuvo lugar en la sede del partido, donde Feijóo la recibió con un abrazo y la calificó de "valiente". Machado llegó acompañada de altos cargos del partido, como Miguel Tellado y Cayetana Álvarez de Toledo, y fue recibida por ciudadanos venezolanos que coreaban "libertad". La agenda de Machado incluyó una reunión privada, un encuentro con la comunidad venezolana y la entrega de la llave de oro de Madrid por parte del alcalde José Luis Martínez-Almeida.

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha recibido este viernes en Madrid a la opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, en la sede del partido, donde mantendrán una reunión en privado y un encuentro con venezolanos. "Valiente" ha sido la significativa palabra que le ha dicho el líder 'popular' a Machado tras abrazarla.

Por su parte, Machado ha llegado en torno a las 11:00 horas a Génova donde ha sido recibida por Feijóo y por otros altos cargos del partido, entre ellos el secretario general, Miguel Tellado, y la diputada Cayetana Álvarez de Toledo, amiga de Machado.

Además de otros diputados, se encontraba a las puertas del edificio Antonio Ledezma, exalcalde de Caracas, así como ciudadanos venezolanos que celebraron su llegada con gritos de "libertad". Tras esto se han reunido en privado y luego mantendrán una intervención pública.

La agenda de Machado en España

La agenda de Machado en España contempla un encuentro en privado y otro con parte de la comunidad venezolana. Asimismo, durante la tarde de este viernes, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, le entregará la llave de oro de la ciudad, mientras que el sábado dará una rueda de prensa y se verá con la comunidad venezolana en la Puerta del Sol.

Tras la llegada de María Corina a territorio madrileño, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha asegurado en Al Rojo Vivo que la venezolana podría haber mantenido una reunión con el Gobierno: "Hubiera sido perfectamente posible".

"Es incontestable la cantidad de apoyo que estamos dando desde el Gobierno de España para que salgan de Venezuela y vivan en España", ha añadido, preguntándose "¿dónde viven los opositores venezolanos?", para después contestar "en España".

Asimismo, Bolaños revela que Machado "no ha pedido ver al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez", que se encuentra en Barcelona, por lo que finalmente no ha sido posible ese encuentro.

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