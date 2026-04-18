La izquierda protagoniza el cónclave progresista de Barcelona con la presencia de Cuerpo, Bolaños o Albares

Los detalles Sobre el papel, el encuentro se planteaba como un lugar de encuentro donde compartir ideas y preocupaciones comunes. Y así ha sido, con debates centrados en diferentes cuestiones como el clima, la inteligencia artificial o las oportunidades de trabajo, según ha resumido el vicepresidente primero.

La IV Reunión en Defensa de la Democracia en Barcelona reunió a líderes progresistas y contó con una destacada presencia del Ejecutivo español, incluyendo a casi todos sus ministros. El evento sirvió para compartir ideas y preocupaciones sobre temas como el clima, la inteligencia artificial y la industria, combinando reflexión política y estrategia internacional. Pedro Sánchez fue destacado como líder progresista y España como referente en energías renovables e innovación. Además, se abordaron temas como el pacto entre el Partido Popular y Vox en Extremadura y la situación en el estrecho de Ormuz. El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, abogó por la diplomacia para resolver conflictos. Mientras, Félix Bolaños evitó comentar las críticas de Donald Trump a España, enfatizando el trabajo conjunto por un mundo más justo.

La IV Reunión en Defensa de la Democracia en Barcelona celebrada este sábado ha servido como punto de encuentro para líderes y representantes políticos progresistas, en una jornada marcada por la amplia presencia del Ejecutivo español: no ha faltado casi ni un ministro en una cita que ha abordado prácticamente todos los temas que preocupan a la izquierda.

Sobre el papel, el encuentro se planteaba como un lugar de encuentro donde compartir ideas y preocupaciones comunes. Y así ha sido, con debates centrados en diferentes cuestiones: "Clima, inteligencia artificial, industria, oportunidades de trabajo...", resumía el ministro Carlos Cuerpo.

Las sesiones han alternado ponencias y reuniones en un ambiente que combinaba reflexión política y estrategia internacional y es que la cumbre ha servido también como escaparate del Gobierno español y su líder, Pedro Sánchez.

Según Óscar López, "el presidente del Gobierno tuvo la virtud de ver lo que venía", en una defensa del papel de España como referente progresista. En esa línea, se ha reivindicado al país como "líder en energías renovables, industria e innovación", factores.

Extremadura y la política internacional

Fuera de las salas, los ministros han aprovechado para abordar otros asuntos de actualidad. Entre ellos, el pacto entre el Partido Popular y Vox en Extremadura, criticado por el Gobierno. Otra de las dirigentes que ha asistido al evento es la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen.

La política internacional también ha tenido su espacio, especialmente tras las últimas noticias sobre el estrecho de Ormuz. El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha pedido cautela: "La situación es muy compleja". Y ha insistido en la vía diplomática: "Solo hay una salida a esta crisis y es una salida diplomática, dialogada y negociada".

Por su parte, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha evitado comentar las últimas críticas del presidente estadounidense Donald Trump a España y ha resaltado, sobre la reunión de líderes progresistas este fin de semana en Barcelona: "Estamos trabajando por un mundo más habitable".

"Estamos teniendo una gran jornada de todos los partidos y fuerzas progresistas en el mundo para intentar hacer un mundo más justo, donde la ley del más fuerte no impere", ha reivindicado en declaraciones a los medios desde la Global Progressive Mobilisation en Barcelona.

Trump lamentó este viernes que el Gobierno de España "no estuvo ahí" cuando Washington lo necesitó para la guerra en Irán, en referencia al veto al uso de las bases en territorio español para aviones que participaban en la ofensiva. "¡No estuvieron ahí para nosotros!", publicó el mandatario en su red Truth Social, junto a una captura de pantalla de una noticia de la cadena estadounidense CBS News del pasado 30 de marzo que informaba sobre la posición del Gobierno español.

Sin entrar a valorar estas declaraciones, Bolaños ha asegurado que este fin de semana los progresistas están trabajando "de la mano" desde el diálogo por un mundo "más justo".

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