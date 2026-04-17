Ayuso afirma que Sánchez se reúne con "narcoestados" y carga contra la cumbre de Barcelona: "Son gestores de países sumidos en la pobreza"

El contexto El presidente del Gobierno se va a reunir con líderes de naciones como Brasil, México, Colombia y Uruguay en la Ciudad Condal, con motivo de la IV Reunión en Defensa de la Democracia.

Isabel Díaz Ayuso ha lanzado duras críticas contra la cumbre progresista en Barcelona, organizada por España y Brasil, con la participación de líderes de México, Colombia, Uruguay, Irlanda y Sudáfrica. Ayuso, desde Bruselas, ha censurado que Pedro Sánchez se reúna con lo que ella denomina "narcoestados", y ha contrastado esta reunión con su propio encuentro con María Corina Machado, al que se refiere como "la reunión del mundo libre". Según Ayuso, estos países no respetan las elecciones libres ni la libertad de prensa. Pedro Sánchez, por su parte, ha pedido disculpas a los líderes internacionales, subrayando que la sociedad española no se siente representada por los comentarios de Ayuso.

Isabel Díaz Ayuso ha sacado toda la artillería para criticar la cumbre progresista en Barcelona. Para cargar contra la IV Reunión en Defensa de la Democracia auspiciada por España y por Brasil, con los Gobiernos de Pedro Sánchez y Lula da Silva a la cabeza, en la que participarán México, Colombia, Uruguay, Irlanda y Sudáfrica, entre otros, y que contará con la presencia de Antonio Costa, presidente del Consejo Europeo.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, ante esta reunión, ha censurado que Sánchez vaya a reunirse con "narcoestados" en declaraciones a los periodistas desde Bruselas, donde ha participado en un encuentro con empresarios.

En su opinión, el sábado se van a poder ver dos fotos. Una que, según ella, representa la reunión "del mundo libre" en alusión a su encuentro con María Corina Machado; la otra, de "narcoestados en torno al presidente Sánchez, que quiere erigirse como líder de una confederación de algunos países que no se caracterizan por ser democracias libres".

"No podemos coquetear con países que no respetan las elecciones libres, a la oposición, a la labor sindical, la libertad de prensa, la expresión cultural, religiosa o de conciencia, o la labor independiente de los jueces", ha opinado Ayuso.

Y ha continuado en la misma senda: "No quiero generalizar, pero la mayoría de ellos son gestores de países sumidos en la pobreza y el narcotráfico que se autodenominan progresistas".

Según ella, algunos de los representantes de esos países se oponen "a la alternancia política" con mensajes "gerracivilistas, populistas y revanchistas". Su pretensión, dice, es la de promover "una pretendida lucha de clases y un revisionismo histórico para no afrontar sus responsabilidades actuales".

Sánchez se disculpa por los "insultos" de Ayuso

Ante esto, Pedro Sánchez ha pedido disculpas tanto a Lula como al resto de líderes que se van a reunir en Barcelona, donde hay nombres como los de Gustavo Petro, Claudia Sheinbaum y Yamandú Orsi.

"Lo que está claro es que la sociedad española, que es abierta, hospitalaria y respetuosa, no se siente representada por esos insultos", ha afirmado el presidente.

Por su parte, Óscar López, líder de los socialistas de la Comunidad de Madrid, ha cargado contra las palabras de la presidenta 'popular' y dice que ella "se reúne con acosadores como el alcalde de Móstoles".

"A ella le gustan más las cumbres ultras que hace con Milei. Lo peor es, una vez más, el mensaje de xenofobia y faltón con los países latinoamericanos. Espero que tomen nota todos los que viven en Madrid", ha apuntado.

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