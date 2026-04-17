Lula respalda el 'No a la guerra' de Sánchez: "Brasil y España están en la misma trinchera"

El jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, presiden la primera cumbre entre ambos países, este viernes en Barcelona.

¿Qué ha dicho? Lula, que ha calificado a Sánchez de "compañero", ha añadido que uno y otro comparten la idea de que "la democracia tiene que ir más allá del voto y aportar beneficios concretos para la vida de las personas", y ha destacado que Brasil tiene "mucho que aprender con España".

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha expresado su apoyo al rechazo a la guerra manifestado por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, afirmando que ambos países comparten la misma postura. Durante la primera cumbre España-Brasil en Barcelona, Lula recordó su negativa a participar en la guerra de Irak en 2003, enfatizando que su lucha es por una sociedad justa. Subrayó que Brasil y España están unidos en la búsqueda de soluciones pacíficas a los problemas, evitando caer en las promesas vacías del extremismo. Ambos líderes abogan por el diálogo y la cooperación internacional.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha respaldado este viernes el 'No a la guerra' del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, señalando que lo entiende "perfectamente" y que los dos países "están en misma trinchera".

"Entiendo perfectamente cuando dices 'No a la guerra'. Yo también dije no a la guerra cuando asumí la presidencia en 2003, cuando el entonces presidente de EEUU pidió que Brasil participara en la guerra de Irak. Le dije que nuestra guerra era otra. Luchamos por una sociedad justa", ha dicho junto a Sánchez al término de la primera cumbre España-Brasil, celebrada en Barcelona.

Brasil y España, ha incidido Lula, están "en la misma trinchera": "Somos el ejemplo de que es posible construir soluciones a los problemas que nos afectan sin ceder a las promesas vacías del extremismo". "Asistimos atónitos a una nueva carrera armamentista. Mujeres y niños y niñas se han convertido en objetivos, y la inteligencia artificial ha sustituido la ética humana", ha añadido el mandatario brasileño, para quien visitar Barcelona "en este sentido de la historia tiene un sentido muy especial".

Hace 90 años, ha recordado, "esta ciudad se convirtió en la capital española durante una guerra civil que cambió el rumbo de este país y de todo el mundo. España fue el laboratorio de la Segunda Guerra Mundial. El horror que sufrió el pueblo español anticipó la mayor carnicería de la historia".

Lula, que ha calificado a Sánchez de "compañero", ha añadido que uno y otro comparten la idea de que "la democracia tiene que ir más allá del voto y aportar beneficios concretos para la vida de las personas", y ha destacado que Brasil tiene "mucho que aprender con España".

Los dos presidentes están en el origen de las tres citas internacionales que se desarrollarán este viernes y sábado en Barcelona, ya que además de esta cumbre bilateral habrá otra también de carácter institucional denominada "En defensa de la democracia" y un foro progresista en el que entre sus 3.000 participantes estarán los líderes de Colombia, Gustavo Petro, y México, Claudia Sheinbaum.

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