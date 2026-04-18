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"Una alternativa en el mundo"

Guerras, aranceles y tuits amenazantes, pero sin mención a Trump: la cumbre progresista guarda silencio sobre el republicano

Los detalles Lula da Silva ha expuesto que ningún presidente de ningún país "tiene derecho" de imponer reglas a otros países: "No podemos despertarnos todos los días por la mañana e ir a dormir por la noche siempre con el tuit de un presidente de la república amenazando al mundo, declarando guerras".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, posa para la foto de familia con el resto de asistentes a la IV Cumbre en Defensa de la Democracia celebrada este sábado en Fira de Barcelona.
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¿La IV Reunión en Defensa de la Democracia en Barcelona es una cumbre antiTrump? Ha sido una de las preguntas más repetidas en las últimas horas tras el comienzo de esta esperada reunión de líderes progresistas, en la que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha actuado como anfitrión.

Además de ser una cuestión recurrente, también ha sido de lo más esquivada. Por su parte, la presidenta de Irlanda, Catherine Connolly, ha contestado con risas, pero sin palabras y Lars Klingbeil, vicecanciller de Alemania, sin ser muy directo, ha lanzado indirectas.

"Sentimos, especialmente quienes representamos, los efectos de los aranceles y las guerras y precisamente contra eso queremos luchar", ha explicado durante la reunión celebrada este sábado. Pero Klingbeil no ha sido el único en hacer de sus referencias, una obviedad.

Lula da Silva, presidente de Brasil, ha expuesto que ningún presidente de ningún país "tiene derecho" de imponer reglas a otros países. "Los cinco miembros (permanentes) del consejo de seguridad de la ONU deben reunirse para cambiar su comportamiento. No podemos despertarnos todos los días por la mañana e ir a dormir por la noche siempre con el tuit de un presidente de la república amenazando al mundo, declarando guerras", ha añadido.

Así, durante la cumbre se ha hablado de aranceles, guerras y tuits amenazantes, pero nadie ha parecido atreverse a mencional al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Entre otros, Andreas Babler, vicecanciller de Austria, ha señalado la importancia de esta cumbre, que "marca el inicio de un gran momento": "Será el comienzo de una nueva etapa".

Los mandatarios visitantes, así, dicen haber asistido para luchar por la democracia y el progreso ya que "es tiempo de esperanza y de oportunidades a pesar del desafío", tal y como ha expuesto David Lammy, viceprimer ministro de Reino Unido.

De su lado, Gustavo Petro, presidente de Colombia, ha narrado que esta "es una cumbre por una alternativa en el mundo, un faro en medio de la confusión, una especie de flecha". Pero sobre todo, lo dice el anfitrión socialista, quien asegura que todos estos líderes progresistas mundiales están en España para actuar.

"Estamos aquí para responder, para actuar. Tenemos que liderar. Hay una vieja distinción entre asomarse a la ventana y bajar a la calle cuando algo ocurre", ha afirmado el presidente, a lo que Gabriel Boric, expresidente de Chile, ha añadido "cuando nos juntamos somos mucho más fuertes": "Durante demasiadotiempo hemos estado separados".

De hecho, en esta reunión se han dejado atrás incluso tensiones del pasado. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha dejado clara la relación entre España y su país: "No hay crisis diplomática, nunca ha habido".

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