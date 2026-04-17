Sánchez reivindica sus políticas frente al autoritarismo: "Mientras otros abren heridas, nosotros queremos curarlas"

¿Qué ha dicho? El presidente del Gobierno ofrece una rueda de prensa con motivo de la cumbre progresista que se celebra este fin de semana en Barcelona y que organiza junto a Brasil. "Defender la paz no es solo la ausencia de la guerra, sino que es una condición que hace posible todo lo demás", sentencia.

Pedro Sánchez ha organizado una cumbre en Barcelona junto a Lula da Silva para destacar su oposición a las políticas de Donald Trump y promover una visión progresista. En la rueda de prensa posterior, Sánchez subrayó que las políticas de España y Brasil pueden enfrentar al autoritarismo, sin mencionar directamente a Trump. Anunciaron la firma de 15 acuerdos para combatir la ola reaccionaria y la desinformación. Lula apoyó el mensaje pacifista de Sánchez, recordando su rechazo a la guerra de Irak en 2003. La cumbre, considerada "histórica", contará con líderes progresistas de todo el mundo, incluida la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, en su primera visita a España.

Pedro Sánchez quiere dejar claro lo que piensa de Donald Trump y sus políticas y no ha dudado en organizar una cita en la que reivindicarse. El líder del Ejecutivo recibía este viernes en el Palacio de Pedralbes de Barcelona al presidente de Brasil, Lula da Silva, el segundo actor implicado en la organización de la primera cumbre España-Brasil que se celebra este viernes y que este sábado se ampliará en la V Reunión en Defensa de la Democracia con la presencia de líderes progresistas de todo el mundo.

Sánchez, que ha ofrecido una rueda de prensa tras su encuentro con el líder brasileño, no ha dudado así en poner de manifiesto que sus políticas y las de Brasil son las que pueden plantar cara a los autoritarismo. Eso sí, sin mentar a Trump y a la vez que anunciaban la firma de 15 acuerdos para "acabar con esa ola reaccionaria", también con la desinformación.

"Mientras otros abren heridas, nosotros queremos curarlas", ha sentenciado el socialista junto al líder brasileño durante su intervención, en la que ha destacado que España y Brasil comparten "una visión del mundo anclada en la defensa de la democracia y el respeto al derecho internacional y la paz".

"Las promesas vacías del extremismo"

Por su parte, Lula ha dejado claro su respaldo explícito al mensaje pacifista de Sánchez. "Entiendo perfectamente cuando dices 'No a la guerra", ha señalado, recordando que él mismo rechazó en 2003 que Brasil participara en la guerra de Irak, y ha ñadido que España y Brasil están "en la misma trinchera". "Somos el ejemplo de que es posible construir soluciones a los problemas que nos afectan sin ceder a las promesas vacías del extremismo", subrayó.

Sánchez ha definido así la cumbre de este fin de semana como "histórica". Así, este sábado la V Reunión en Defensa de la Democracia también contará con la presencia del colombiano Gustavo Petro; el uruguayo Yamandú Orsi; el sudafricano Cyril Ramaphosa; el presidente del Consejo Europeo, António Costa; la presidenta de Irlanda, Catherine Connolly y la primera ministra de Lituania, Inga Ruginiené, entre otros.

Una de las presencias más destacadas será la de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, que participará por primera vez en esta iniciativa y protagonizará además su primera visita a España tras años de fricción diplomática entre ambos países por la controversia histórica sobre la conquista de América.

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